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36 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki Gedik ve Külcüler köyleri arasındaki ormanlık alanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 36 kaçak yakalandı

36 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki Gedik ve Külcüler köyleri arasındaki ormanlık alanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 36 kaçak yakalandı

04 Temmuz 2017 Salı 16:03
36 kaçak yakalandı
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BAYRAMİÇ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında, ormanlık alanda kaçaklar bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Gedik ve Külcüler köyleri arasında kalan ormanlık alana sabaha karşı gelerek, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek için hazırlık yaptığı belirlenen 35’i Suriye, 1’i Pakistan uyruklu toplam 36 kaçağı yakalandı.İstanbul’dan geçen 1 Temmuz’da, iki otobüsle geldikleri belirlenen, aralarında 8 çocuk ve 10 kadının da bulunduğu kaçakların ifadelerinden, Çanakkale-Ayvacık güzergahında insan kaçaklığı olaylarını önlemek için önlem alan jandarmayı farkeden organizatörler tarafından Çan ilçesinde indirilip, ormanlık alana terkedildikleri belirlendi. Çan’dan temin ettikleri başka araçlarla yine aynı gün Bayramiç’e bağlı Karaköy Köyü’ne gelerek ormanlık alana saklandıkları anlaşılan kaçakların, burada Midilli Adası’na geçiş için plan yaptıkları belirlendi.Kaçakların, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecekleri bildiridi. Jandarma, kaçakları terkedip kaçan 2 organizatörün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
BayramiçÇanakkale36 Kaçak
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