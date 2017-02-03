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32 FETÖ sanığının şirketlerine kayyum atanacak!

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verdi

32 FETÖ sanığının şirketlerine kayyum atanacak!

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verdi

03 Şubat 2017 Cuma 15:11
32 FETÖ sanığının şirketlerine kayyum atanacak!
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UŞAK 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan FETÖ/PDY davası kapsamında yargılaması devam eden bazı sanıkların ortağı olduğu şirketlere kayyum atanması talebini reddetti.

Savcılığın karara itirazını değerlendiren Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı ara kararın kaldırılmasına ve aralarında iş adamı Hazim Sesli, OSB Başkanı Ali Yıldırım ve firari sanıkların da bulunduğu 32 kişinin ortağı olduğu şirketlerdeki paylarının yönetimi ve temsili için, 674 ve 675 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ve CMK 133 maddeleri gereğince Tasarruf ve Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli'nin de bulunduğu 14'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kasım ayında başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKayyumPdyTMSF
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