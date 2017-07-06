Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101206
ALTIN
142.442
DOLAR
3.6194
STERLIN
4.6773
EURO
4.1078
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp, sıcağı sevmez!
Kalp, sıcağı sevmez!
SMA hastalığı nedir?
SMA hastalığı nedir?
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

32 bin Suriyeli döndü

Ramazan Bayramı için Türkiye’den ülkelerine giden Suriyelilerden 31 bin 665’i Türkiye’ye döndü. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 31 bin 665’i Türkiye’ye giriş yaptı

32 bin Suriyeli döndü

Ramazan Bayramı için Türkiye’den ülkelerine giden Suriyelilerden 31 bin 665’i Türkiye’ye döndü. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 31 bin 665’i Türkiye’ye giriş yaptı

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:29
32 bin Suriyeli döndü
banner404

KİLİS Valiliği tarafından 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler, dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.Ramazan bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısının Türkiye tarafına getiriliyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kilis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto MİT'çilere operasyon
Kripto MİT'çilere operasyon
Bakanlık inceleme başlattı!
Bakanlık inceleme başlattı!
"Çiğ köfteli" haraca 15 yıl hapis istemi
"Çiğ köfteli" haraca 15 yıl hapis istemi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals