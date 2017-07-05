30 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda operasyon birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. 17 Haziran 2017 tarihinde sınır ötesinde Güven Dağı bölgesinde başlayan operasyonda şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 30 olduğu kaydedildi.



Kilis Gülbaba’da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PYD/PKK terör örgütü mensubu 1 terörist yakalanırken, Hakkari Yüksekova’da üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınakların düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Siirt Pervari’de devam eden hava destekli operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada 1 teröristin yaralı halde keskin nişancı tüfeği ile birlikte ele geçirildiği, tespit edilen iki sığınak içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi, Mardin Dargeçit’te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Biksi makineli tüfek, 300 adet piyade tüfeği fişeği ve 1 adet araç telsizi ele geçirildiği belirtildi. 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının da imha edildiği ifade edildi.