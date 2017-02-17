3 öğretmen gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kütahya Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ByLock programı bulundurdukları, ayrıca Aktif-Sen üyelikleri bulunduğu şüphesiyle Şaphane Emniyet Amirliği tarafından öğretmenler H.E., H.E. ve F.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın öğretmen Gediz Adliyesine sevk edildi. ,

