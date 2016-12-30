3 kişi bomba yaparken yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Barbaros Sokak'ta metruk bir binada 3 kişiyi el yapımı bomba yaparken yakaladı. Polis yaptığı aramada, 5'i pet şişe içerisinde 1'i ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi.

Yapılan aramada şahısların maske kullandığı, havai fişek atacak bir de mekanizma kurdukları belirlendi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca şahısların esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladığı tespit edildi.