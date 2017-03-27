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3 ilde rüşvet operasyonu: 27 gözaltı

3 ilde "Aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları çözecekleri" iddiasıyla rüşvet aldıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 12'si polis memuru 27 zanlı yakalandı.

3 ilde rüşvet operasyonu: 27 gözaltı

3 ilde "Aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları çözecekleri" iddiasıyla rüşvet aldıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 12'si polis memuru 27 zanlı yakalandı.

27 Mart 2017 Pazartesi 13:18
3 ilde rüşvet operasyonu: 27 gözaltı
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DİYARBAKIR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda  rüşvet aldıkları iddiasıyla 12'si polis memuru 27 zanlı gözaltına alındı.   Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında  kent genelinde aralarında polis, ve adliye çalışanının da bulunduğu zanlıların,  "aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları  çözecekleri" iddiasıyla rüşvet, irtikap, şantaj ve tehdit suçlarını işledikleri  gerekçesiyle 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin  koordinasyonunda Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı  operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 12'si polis  memuru, biri adliye çalışanı 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, saat görünümlü gizli kamera, gizli  kamera olduğu değerlendirilen küçük kamera, çok sayıda kimlik fotokopisi, nüfus  kayıt örnekleri, adli sicil kaydı evrakları, farklı kişilere ait fotoğraflar ile  birçok dijital materyal bulundu.   Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye  sevk edildi.   Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

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