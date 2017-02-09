3 büyükşehirde "Evet"çiler önde

ANAYASA değişikliği paketiyle ilgili referandum anketleri yapan araştırma şirketleri sonuçları art arda açıklıyor. ORC araştırma şirketi, referandum öncesi seçmenin nabzını tuttu; 3 büyükşehirde referandum araştırması yaptı. ORC İstanbul, Ankara ve İzmir'de 9250 seçmene referandumdaki tercihini sordu.

İSTANBUL-ANKARA REFERANDUMDA NE DİYECEK?

Sonuçlara göre; Ankara seçmeni yüzde 55 oranında EVET derken, İstanbul seçmeni yüzde 53,7 oranında EVET dedi. İzmir'de ise seçmenlerin yüzde 50,4'ü HAYIR diyor.

BUGÜN SEÇİM OLSA...

Ankette, seçmenlerin siyasi parti tercihlerine de yer verildi. Bugün seçim olsa, İstanbul ve Ankara'da AK Parti birinci sırada yer alırken İzmir'de CHP birinci sırada yerini aldı.

