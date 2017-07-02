25 yıllık hakimi sinirlendiren çelişkili ifadeler

POLİS ve savcıya verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul eden Akif Tamtürk, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı ilk duruşmada cinayeti işlemediğini, Hüseyin Altı’dan para almadığını söyledi. Öldürülen Hüseyin Altı’nın kardeşi Süleyman Altı’nın, "Ben ona Osmangazi Metro İstasyonu’nda ağabeyimden aldığım 2 bin 500 lirayı verdim" demesi üzerine Tamtürk bu kez parayı aldığını kabul etti. Çelişkili ifadelere sinirlenen Mahkeme Başkanı İsmail Yılmaz, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor" diyerek sanık Tümtürk’e çıkıştı.Bursa’da inşaat işçisi oğlu Hüseyin Altı’dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen yıl 26 Mart günü savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamayan Altı’nın, kayıp başvurusunun yapıldığı gün Merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi’ndeki evlerinin yakınında tek başına yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, Altı’nın cep telefonu ile en fazla konuştuğu temizlik işçisi Akif Tamtürk’ügözaltına alındı.

POLİSTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden evli ve 2 çocuk babası Tamtürk şunları anlattı:"Hüseyin’in bekar olduğunu biliyordum. Ona, Üsküp’te tanıdığım çok güzel bir kız olduğunu, kabul etmesi halinde ikisini evlendireceğimi söyledim. Kabul edince kendisinden çeşitli tarihlerde toplam 44 bin lira aldım. Bu paraları eğlence yerleri ve pavyonda harcadım. O gün eşim ve kızımın olmadığı sırada bizim eve geldi. Ben de gerçeği ona açıkça söyledim. Bunun üzerine sinirlenip parasını istedi.Aramızda çıkan kavgada elime geçirdiğim bıçakla öldürdüm. Cesedini banyoya götürüp parçalara böldüm. Sonra poşetlere koyup çöp konteynerlerine ve boş araziye attım."

SAVCIYA 'EKLEM YERLERİNDEN AYIRDIM' DEDİ

Polis, öldürüldüğü öne sürülen Hüseyin Altı’nın cesedine ve elbiselerine ulaşamadı. Adliyeye sevk edilen Akif Tamtürk,Cumhuriyet Savcısı Gizem Özcan Birşen’e verdiği ifadede de suçunu kabul edip, cesedi parçalarken televizyon belgesellerinde olduğu gibi eklem yerlerinden ayırarak poşetlere koyup attığını açıkladı.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyuhapis cezası istemiyle dava açılan Tamtürk’ün yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Tamtürk, önceki ifadelerini polis baskısı altında verdiğini iddia etti. Tamtürk, "Ben onu öldürmedim. Zaten kayıtlarda yaşıyor görülüyor. Kendisi beni sadece hatırımı sormak için telefon ile aradı. Ben onu öldürmediğim gibi hiç para da almadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

'AĞABEYİMDEN ALDIĞIM 2 BİN 500 LİRAYI VERDİM'

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Süleyman Altı, Tamtürk’ün para almadığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Yalan söylüyor. Bir defasında ağabeyim bana 2 bin 500 lira verdi. Ben de bu parayı Osmangazi Metro İstasyonu’nda ona teslim ettim" diye konuştu:

'KARŞIMIZA HEP SENİN GİBİ MASUM İNSANLAR GELİYOR'

Bunun üzerine para aldığını kabul eden Akif Tamtürk’e sinirlenen Mahkeme Başkanı Hakim İsmail Yılmaz, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor!" diyerek çıkıştı.Duruşma eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halininin devamına karar verildi.