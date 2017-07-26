24 Tv "Tercih Rehberi" Programı

SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, tıp fakültesi öğrencileri için İngilizce eğitiminde çok ciddi değişiklikler yaptıklarını söyledi.

24 TV'de yayınlanan "Tercih Rehberi" Programında Merve Maviş Sunay'ın konuğu olan Prof. Dr. Dağlı, 2014-2015 döneminde eğitime başlayan SANKO Üniversitesinin geçen yıl ki doluluk oranlarıyla ilgili bilgiler paylaşarak, "3 yıldır doluluk oranlarıyla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Örneğin geçen yıl tıp fakültemizde eğitim görmeye başlayan öğrencilerimizin yüzde 55'inin ilk tercihi üniversitemizdi ki bu çok güzel bir oran. Bu yıl gelen müracaatlara baktığımızda, geçen yıla oranla talep çok daha fazla" dedi.

SANKO Üniversitesinde bu yıl, geçen yıllara göre gerçekleştirilen değişiklikler ve gelişmeler olduğunu bilgisini veren Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi olarak ilk mezunumuzu birkaç gün önce verdik. Hemşirelik Yüksek Lisans Programından, hastanemizde görev yapan bir hemşiremiz ilk mezunumuz oldu, bu çok gurur verici" diye konuştu.

İngilizce Eğitim

Bu yıl yaptıkları en büyük değişikliklerden birisinin tıp fakültesinin müfredatı olduğunu ve İngilizce eğitiminde çok ciddi değişiklikler yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Dağlı, "Dünyada geçerli olan bilim dili İngilizcedir. Tıp ve diğer bilim alanlarında bilimin güncel akışını takip etmek istiyorsanız, İngilizceyi çok iyi bilmek gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Bu yıl farklı bir uygulamaya giderek, öğrencilerimiz kayda geldikten sonra, onları seviye tespit ve muafiyet sınavlarına tabi tutacağız" diyen Prof. Dr. Dağlı,"Muafiyet sınavındaki başarı oranı yüzde 6-8 civarında. Öğrencileri büyük bir kısmı İngilizceleri yetersiz olarak geliyorlar. YÖK'ün belirlediği standartlar iki sömestrde 2'şer saat İngilizce okutulması yönünde. Bize en düşük seviyede gelenler genellikle Almanya'dan gelen Türk kökenli öğrencilerimiz ile lise eğitiminde İngilizce yerine farklı bir dil eğitimi alanlar oluyor. Hiç olmazsa bunları başlangıç seviyesine kadar yükseltebilmek için 3 haftalık bir kurs düzenleyeceğiz. Onları da diğer öğrencilerimizle birlikte en az başlangıç seviyesine ulaştıralım istiyoruz.

Bu yıl öğrencilerin kliniklere başlayacaklarını ve bu nedenle de yeni akademisyen alımlarının devam ettiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, bu hocalardan 6'sının imza aşamasında olduğunu bildirdi.

SANKO Üniversitesi ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi

SANKO Üniversitesi için Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin çok önemli olduğuna da değinen Prof. Dr. Dağlı, "Üniversitemiz, Gaziantep'in en büyük, en merkezi bulvarlarından birinin üzerinde, Türkiye'nin tek çatı altında 611 yatak kapasitesiyle en büyük özel hastanesi olan Özel Sani Konukoğlu Hastanemizle yan yana.Bizim için en büyük avantajlardan biri de hastanemizin varlığı. Hem hastane, hem üniversite bizim. Hastanemizde Genel Müdürümüzle şimdiden öğrencilerimiz için gerekli altyapıyı hazırlamaya başladık, dersliklerimizi kurduk, staj alanlarını hazırladık" şeklinde ifade etti.

"Koşullar öğrenci lehine"

Sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin büyük kısmının, tıp fakültesi öğretim üyelerinden ders aldığına dikkati çeken Prof. Dr. Dağlı, "Örneğin,tıp fakültesi dekanımız, tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra,sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine de anatomi anlatıyor. Bu çok büyük bir nimet. Yine sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerimiz, beceri laboratuvarımızda, maket üzerinde damar yolu açmak, sonda takmak, kırığı, çıkığı atele almak, CPR uygulamaları, kalp akciğer canlandırması gibi uygulamaları öğretim üyelerinin nezaretinde yapıyorlar. Burada gereken eğitimi aldıktan sonra simülatör üzerinde çalışıyorlar ve henüz ikinci sınıftayken çoğu fakültenin yapamadığını gerçekleştirip, yine öğretim üyelerinin nezaretinde gözlemci olarak çalışmaya başlıyorlar.

"Vaka üzerinden tartışabilecekler"

Öğrencilerin grup halinde çalışma fırsatı yakaladıklarını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, bu yıl hastane ortamında çalışmalar başlayacağı için tıp, hemşirelik, beslenme vediyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin vaka üzerinden tartışabileceklerini ve soruna dayalı eğitim alacaklarını ifade ederek, bunun da ayrı bir avantaj olduğunun altını çizdi.

Öneriler

Prof. Dr. Dağlı, "Çocuklarımız hangi alanda olursa olsun severek yapacakları, mutlu olacakları ve ailelerini gururlandıracakları meslekler seçsinler. Seçecekleri meslek kişiliklerini etkileyeceği için bu konuda çok dikkatli olsunlar. Hepsinin yolları açık olsun, umarım seçtikleri meslekte mutlu olurlar ve aileleri de gurur duyar" diyerek, sözlerini tamamladı.