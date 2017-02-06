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24 rütbeli asker FETÖ'den gözaltında

FETÖ ve PDY soruşturması kapsamında 24 rütbeli asker gözaltına alındı

24 rütbeli asker FETÖ'den gözaltında

FETÖ ve PDY soruşturması kapsamında 24 rütbeli asker gözaltına alındı

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
24 rütbeli asker FETÖ'den gözaltında
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EDİNİLEN bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 12 ilde 32 askere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ilk etapta aralarında kurmay subayların da olduğu 24 rütbeli asker gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AskerFetöGözaltı
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