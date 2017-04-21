24 Nisan 2017 okullar tatil mi?

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "24 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci 24 Nisan'ın tatil edilmesini beklerken, gözler MEB'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 24 Nisan 2017 Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar...

24 NİSAN 2017 OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'yi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanı sardı. 23 Nisan, bu yıl da milyonlarca öğrenci ve çocuğun katılımıyla yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci "24 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunu araştırmaya başladı. 24 Nisan'ın tatil olmasını heyecanla bekleyen öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek tatil haberine çevrildi. MEB, daha önceki yıllarda 23 Nisan'ın ardından eğitime bir gün ara veren uygulamalara başvurmuştu. Ancak şu ana kadar MEB'ten 24 Nisan ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapılmış değil. MEB'in bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. (MEB'ten açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin ilk açıldığı günü çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan 1920'de TBMM ilk kez toplanmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Milli Bayram" olarak kutlanıyor. Atatürk, 23 Nisan'ı yalnızca Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır.

2017 YILINDAKİ TATİLLER

-1 Ocak Yılbaşı (Pazar günü)

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi günü)

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Not: 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilk kez kutlanacak olup Cumartesi gününe denk gelmektedir.)

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)