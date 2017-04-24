23 Nisan’da gerilim

TBMM’nin açılışının 97. yıl dönümü nedeniyle yapılan 23 Nisan özel oturumunda referandum tartışması yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında sert eleştirilerde bulununca, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kendisine yanıtlar verdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

‘Fesih yetkisi’ tepkisi

“Mustafa Kemal Atatürk için 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve dönüm noktasıdır. Hepimizi çatısı altında toplayan bu meclis Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve Türkiye halkının vücuda getirdiği bir harikadır. Dünyada Gazi Meclis olma unvanına sahip tek meclis olan TBMM kurulduğundan bu yana hükümeti denetleme yetkisini kullandı. Milletvekillerinin denetim yetkilerini kullanmaları bazı küçük tartışmalar dışında sorun edilmemiş asla ayak bağı olarak görülmemiş. Mühürsüz seçim ile bizler yani biz milletvekilleri bu kürsüye çıkıp bir bakan bir sözlü soru dahi soramayacağız. Soruyu sorsak dahi Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp cevap verme tenezzülünde bulunmayacaktır. Yaratılan bu tabloyu vicdanı olan herkesin iyi duymasını temenni ederim. Söylediklerimin sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum. Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir sınıf hiçbir makam bu TBMM’yi feshedemez.Ben bu meclisin itibarını korumak zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım. Tarih millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır.”

‘Vekalet edemeyeceksiniz’

“Sayın Başkan (İsmail Kahraman), siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bu meclis kuruluşundan liyakata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir meclisti. YSK tarafından üzerine şaibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyakat değil keyfi bir yönetimin yolu açılmıştır. Bugün TBMM büyük bir itibar kaybına uğramıştır. O kadar ki YSK dahi TBMM’nin çıkardığı bir kanuna uymamıştır. Bir parlamentonun böyle bir duruma düşmesi çok dramatik bir tablodur.”

‘Tartışmaları bırakın...’

TBMM’deki 23 Nisan özel oturumunda iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında yaşanan tartışmayla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tartışmaları bırakın barış üzerine bina edin” dedi.

Yıldırım’dan vekalet yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü oturumda yeni sistemle Meclis’in daha da güçlendiğini anlatıtğı konuşmasının ardından, Kılıçdaroğlu’na yanıt vermek için ikinci kez kürsüye çıktı. Yıldırım özetle şunları söyledi:

“Sayın Numan Kurtulmuş başbakan yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve başbakana vekalet etti. Seçilmemişti. Milletvekili değildi, vekalet etti. Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışımdan da atanabileceğine yönelik açık hüküm vardır. Vekalet meşruiyet aslından cumhurbaşkanın seçilmesiyle oluşmuştur. Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir.”

“İkinci husus meclisin feshedilmesi meselesidir. Kampanya boyunca böyle bir şey olmadığını karşılıklı seçimleri yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu kadar açıktır. Bu meclis 2 sefer feshedilmiştir. Biri 1960 diğeri, de 1980’de. 15 temmuzda ‘da feshetmeye çalıştılar derslerini aldılar. Çünkü milli irade onlara geçit vermedi.” Yıldırım’dan sonar tekrar kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu ise Numan Kurtulmuş örneğine, Meclis’ten güvenoyu almış olmasını hatırlatarak yanıt verdi.

Bozdağ’dan fesih yanıtı

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın anayasa değişikliğinde fesih yetkisi olduğunu söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine Bozdağ da kürsüye çıktı ve şunları söyledi: “Fesih yetkisini benim ne anlamda kullandığım çok açık. Bizim anayasamızda parlamento kapatmak yok. Yeni olan şu, cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman bundan sonra kendi seçimini de yenileyecek. Bu bir müeyyidedir. Karşılıklı seçimleri yenileme var.”