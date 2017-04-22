Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

23 Nisan çocuklarına çirkin davranış!

KKTC’de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Ada’ya giden Sırp çocuklar, Rum yönetimi tarafından engellendi.

23 Nisan çocuklarına çirkin davranış!

KKTC’de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Ada’ya giden Sırp çocuklar, Rum yönetimi tarafından engellendi.

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:46
23 Nisan çocuklarına çirkin davranış!
banner404

RUM Kesimi, KKTC'de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Larnaka Havaalanı'na inen Sırp çocukların Ada'ya girişine, "KKTC yasa dışı bir devlet" gerekçesiyle engel oldu. KKTC yönetimi Rumların tutumunu "Bağnazlık" olarak niteledi.

KKTC'de 23 Nisan kutlamalarına katılmak için Ada'ya giden Sırp çocuklar, Rum yönetimi tarafından engellendi. Sırpların "bilet fiyatı uygun" diye Güney Kıbrıs Larnaka havaalanına inmesinden sonra diplomatik kriz yaşandı.

Sırp çocukların başındaki yetkili Dejan Tosic, "KKTC'de 23 Nisan kutlamalarına geldik" dediği için Rum polisi tarafından engellendi. Rum polisi, "Ada'da siyasi sorun olduğunu ve çocukların 'işgal altındaki' Kuzey Kıbrıs'a geçişine izin vermeyeceklerini" söyledi. Rum polisi, "Kuzey Kıbrıs'ın yasadışı bir devlet olduğunu ve orada can güvenliklerinin olmadığı" iddialarını ortaya attı. 

Sırp çocukların engellenmesi üzerine Sırbistan'ın Lefkoşa Büyükelçiliği devreye girdi. Türkiye ve KKTC yönetiminin tüm girişimlere rağmen Rum yönetimi geri adım atmadı ve çocuklar yaklaşık bir gün havaalanında tutuldu. Rum Dışişleri Bakanlığı, "Çocuklar, BM kararlarını ihlal etmemek için kendileri geri gittiler" yönünde bir açıklama yaparken, Sırbistan'ın Lefkoşa Büyükelçiliği açıklamayı yalanladı ve çocukların Rumlar tarafından geri gönderildiğini belirtti.

TÜRK VE RUMLARDAN ORTAK PROTESTO

Türkler ve Rumlardan oluşan Bağımsızlık Yolu ile Workers Democracy, Sırp çocukların engellenmesini Rum İçişleri Bakanlığı önünde protesto etti. Yapılan ortak açıklamada, "Tertemiz çocukların birbirlerini tanıma, ziyaret etme heyecanı bürokratların elbirliğiyle hayal kırıklığına dönüştürüldü. Devletleriniz o çocukların tek bir tanesinden bile daha kıymetli değil" denildi.

'KKTC TANINIR KORKUSU'

Görüşmelerden bir gün önce 23 Nisan çocuklarının engellenmesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da sert tepkisini çekti. Rum lider Nikos Anastasiadis'e çocukların engellenmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Akıncı, "Bunun bağnaz bir tavır olduğunu" söyledi.

Rumların KKTC tanınacak endişesi içinde olduğunu kaydeden Akıncı, "çocukların dünyasına sınır getirilmemesi gerektiğini, bunun insanlık dışı bir davranış olacağını" belirtti.

KKTC Milli eğitim Bakanı Özdemir Berova da, "Yapılanın insanlık dışı bir uygulama olduğunu" söyledi. Bakan Berova, "Barıştan bahseden Rum yönetimi, 23 Nisan çocuklarına adi suçlu muamalesi yaparak havaalanında engelledi. Bu kabul edilemez bir davranış" dedi.

Önceki haftalarda KKTC'de bir etkinlik için Ada'ya Larnaka'dan giden Guatemala Emniyet Genel Müdürü Ervin Geovany Magen de, Rum polisi tarafından engellenmişti, ülkesine geri gönderilmişti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RUMKKTC23 NisanSırp çocukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O yasak kaldırıldı
O yasak kaldırıldı
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals