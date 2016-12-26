2017 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

2017 yılına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Son toplantısını 29 Aralık'ta gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne karar verecek? 6,5 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı’ndan ekonomik ve sosyal veriler talep edilerek bu veriler komisyon tarafından zam kararı verilmesi için değerlendirilecek

ASGARİ ücret, işçilere ve bazı çalışanlara bir çalışma günü karşılığı ödenen, günlük olarak hesaplanıp aylık ödenen minimum ücrettir.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı,

Geçtiğimiz yıl bu komisyonun ve hükümetin kabul ettiği brüt asgari ücret 1,647 TL net 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

2017 Yılı İçin Asgari Ücret Beklentileri Neler?

Bu sene Asgari Ücret Komisyonu’na, Türk-İş heyeti başkanı sıfatıyla katılacak olan Nazmi Irgat ve TİSK heyetine başkanlık edecek olan Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir, şimdiden asgari ücret zammı hakkındaki görüşlerini bildirdiler.

Türk-İş heyeti başkanı Nazmi Irgat yeni yılda net 1,600 lirayı asgari ücret için uygun bulduklarını ve talep edeceklerini açıkladı. Bir işçinin günlük yaşamını idame ettirebilmesi için 1600 lira istediklerini ve bu ücretin kabulü durumunda hemen imza atabileceğini belirten Türk-İş heyetinin bu önerisine ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi pek de sıcak bakmıyor. TİSK heyeti başkanı Metin Demir ise zaten geçen yıl asgari ücretin büyük bir zamla artırıldığını, bu sene bu kadar büyük bir zammı uygun bulmadıklarını dile getirdi.çalışanı doğrudan ilişkilendiren görüşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı’ndan ekonomik ve sosyal veriler talep edilerek bu veriler komisyon tarafından zam kararı verilmesi için değerlendirilecek.

Asgari ücretin brüt halinin tahmini 2,050 TL olması durumunda, 294 TL SGK primi, 21 TL İşsizlik Sigortası Fonu, 119,25 TL gelir vergisi, 15,75 TL damga vergisi kesintileri ile birlikte net asgari ücret 1,600 TL olabiliyor. Bu yıl brüt asgari ücret 1,647 TL’ydi.

Asgari Ücret Zammı’ndan En Çok ve En Az Yararlanacak Sektörler Hangileri?

2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmalarına göre gelecek yıl uygulanacak asgari ücret zammından yüzde 12,2 ile çağrı merkezi çalışanları yararlanacak, en az zam uygulanacak sektör ise yüzde 7,8 artış ile yatırım ve finansal kiralama şirketleri olacak.

Peki 2017 Yılında Net Asgari Ücret 1,600 TL Olabilir Mi?

Türk-İş heyet başkanı Nazmi Irgat’ın isteğine karşın TİSK heyeti genel başkanı Metin Demir’in bu öneriye sıcak bakmıyor oluşu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun oy birliğiyle çalışıyor olması gibi nedenlerle 2017 yılı asgari ücretlerinin 1,600 TL olmayacağını düşünmek yanlış olmaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise Başbakan’ın kamuoyuna sözünü tekrar ederek 1,300 lira altında asgari ücret alan kimsenin kalmayacağının garantisini vermişti. Hükümetin son sözünün çok önemli olduğu komisyon toplantılarından sonra, beklentiler ve bu seneki ücret arasında bir anlaşma sağlanabileceği tahmin ediliyor. ücret, işçilere ve bazı çalışanlara bir çalışma günü karşılığı ödenen, günlük olarak hesaplanıp aylık ödenen minimum ücrettir. Asgari ücret , günün koşullarına göre kişinin sağlık, giyim, konut gibi temel ihtiyaçlarını en az düzeyde nasıl karşılayabileceği düşünülerek hesaplanır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu adıyla toplanan bir komisyon her yıl asgari ücret zammını görüşmek üzere yılda bir defa olmak üzere toplanır. 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı , en çok işçiyi bulunduran en üst düzey işçi kuruluşu ve en çok işvereni bulunduran baka bir en üst işçi kuruluşunun 5’er temsilcilerinden oluşur. Oy çokluğuyla kabul edilen kararda son söz ise hükümete aittir.Geçtiğimiz yıl bu komisyonun ve hükümetin kabul ettiği brüt asgari ücret 1,647 TL net 1.300 TL olarak belirlenmiştir.Bu sene Asgari Ücret Komisyonu’na, Türk-İş heyeti başkanı sıfatıyla katılacak olan Nazmi Irgat ve TİSK heyetine başkanlık edecek olan Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir, şimdiden asgari ücret zammı hakkındaki görüşlerini bildirdiler.Türk-İş heyeti başkanı Nazmi Irgat yeni yılda net 1,600 lirayı asgari ücret için uygun bulduklarını ve talep edeceklerini açıkladı. Bir işçinin günlük yaşamını idame ettirebilmesi için 1600 lira istediklerini ve bu ücretin kabulü durumunda hemen imza atabileceğini belirten Türk-İş heyetinin bu önerisine ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi pek de sıcak bakmıyor. TİSK heyeti başkanı Metin Demir ise zaten geçen yıl asgari ücretin büyük bir zamla artırıldığını, bu sene bu kadar büyük bir zammı uygun bulmadıklarını dile getirdi.çalışanı doğrudan ilişkilendiren görüşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı’ndan ekonomik ve sosyal veriler talep edilerek bu veriler komisyon tarafından zam kararı verilmesi için değerlendirilecek.Asgari ücretin brüt halinin tahmini 2,050 TL olması durumunda, 294 TL SGK primi, 21 TL İşsizlik Sigortası Fonu, 119,25 TL gelir vergisi, 15,75 TL damga vergisi kesintileri ile birlikte net asgari ücret 1,600 TL olabiliyor. Bu yıl brüt asgari ücret 1,647 TL’ydi.2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmalarına göre gelecek yıl uygulanacak asgari ücret zammından yüzde 12,2 ile çağrı merkezi çalışanları yararlanacak, en az zam uygulanacak sektör ise yüzde 7,8 artış ile yatırım ve finansal kiralama şirketleri olacak.Türk-İş heyet başkanı Nazmi Irgat’ın isteğine karşın TİSK heyeti genel başkanı Metin Demir’in bu öneriye sıcak bakmıyor oluşu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun oy birliğiyle çalışıyor olması gibi nedenlerle 2017 yılı asgari ücretlerinin 1,600 TL olmayacağını düşünmek yanlış olmaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise Başbakan’ın kamuoyuna sözünü tekrar ederek 1,300 lira altında asgari ücret alan kimsenin kalmayacağının garantisini vermişti. Hükümetin son sözünün çok önemli olduğu komisyon toplantılarından sonra, beklentiler ve bu seneki ücret arasında bir anlaşma sağlanabileceği tahmin ediliyor.



