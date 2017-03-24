2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÜNİVERSİTEYE geçişin ilk aşaması olan ve 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) için öğrenciler merakla sonuçları bekliyor. Peki 2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2017 YGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde (www.osym.gov.tr) yer alan bilgiye göre, 2017 YGS sonuçları 28 Mart Salı günü açıklanacak. Adaylar heyecanla YGS'den aldığı puanı merak ediyor. Bilindiği üzere YGS sonuçlarının açıklanmasının ardından barajı geçen öğrenciler LYS'ye katılacak.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETMİŞTİ

ÖSYM tarafından alınan kararla saat 09:45'ten sonra salonlara giriş yasağı ilk defa bu yıl uygulanmaya başlandı. Ancak YGS'ye geç kalan binlerce öğrenci, bu karara isyan etti. Özellikle bazı öğrencilerin sadece 1-2 dakikayla sınava geç kalması Türkiye'nin gündemine oturan konulardan biri olmuştu.

YGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Mart Salı günü milyonlarca öğrencinin katıldığı YGS'nin sonuçlarını açıklayacak ve öğrenciler aldıkları puanı kontrol edebilecek. YGS sonuçlarını öğrenmek için de ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi kullanılacak. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi girilerek öğrenilecek.

LYS TARİHLERİ

LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran

LYS-1 (Matematik): 11 Haziran

LYS-2 (Fen Bilimleri) ve LYS-5 (Yabancı Dil): 17 Haziran

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran

