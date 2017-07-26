‘2009’dan sonra TSK’daki bütün pilotlar FETÖ’cü!

KONYA'DA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 29’u tutuklu 31 sanığın yargılandığı davaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar, müştekiler, yakınlar ile avukatlar katıldı. Tanık olarak ifade veren teğmen Furkan Atik, “2009 sonrası pilot olmuş her TSK mensubunun FETÖ üyesi olduğunu düşünüyorum. FETÖ ile alakası olmayanın 2009’dan sonra pilot, özellikle jet pilotu olması neredeyse imkansızdı” diye konuştu.

İncirlik’ten destek

Tanıklardan yüzbaşı Mete Yalçın da 15 Temmuz’dan birkaç gün önce İncirlik Üssü’nden helikopter getirildiğini öne sürdü. MAK timlerinde bulunan bir helikopterin, “performansı düşük” diye İncirlik Üssü’ne götürüldüğünü anlatan Yalçın, “Oradan da performansı daha yüksek olan bir helikopter getirdiler. O gece istediklerini üsse çağırıp, istemedikleri adamları da gönderdiler” dedi.

‘Niye tespit etmedin?’

Tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Kenan Şahin, tanık yüzbaşı Mete Yalçın’a “FETÖ’cüleri biliyordun madem, neden ihbar etmedin?” diye soru sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Kadir Gezici’nin, Şahin’e, “Ben de sana soru sorayım. Altında görevli 22 astsubay gitmiş, generalleri yere yatırmış, derdest etmiş. Sen bu adamları niye tespit edemedin?” sorusuna sanığın sessiz kaldığı görüldü.

‘Genelkurmay Başkanı bile gelse kapıyı açmayın’

Duruşmada tanıklardan Binbaşı Gülçin Kır, olay günü, cephanelik önünde nöbet değişim vakti gelmesine rağmen nöbeti bırakmayan 4 asker fark ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: “MAK timinde görevli 3 askerin, 4 askeri cephaneliğe nöbetçi olarak bıraktığını öğrendim. MAK timinde görevli askerlerin, nöbetçi askerlere, ‘Genelkurmay Başkanı gelse dahi kapıyı bizden başka kimseye açmayın, nöbeti terk etmeyin’ talimatı verdiğini öğrendim.”