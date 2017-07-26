20 yaşındaki genç kız intihar etti

OLAY, Uşak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Anne ve babasının ayrılmasının ardından Gizem Gökçay,dedesinin yanında yaşamaya başladı. Bunalıma giren Gizem Gökçay, dedesinin kullandığı tansiyon, şeker ve kalp haplarını yutarak intihar etti. Evde uzun süre Gizem'i göremeyen yakınları odasına girdiklerinde genç kızı yatağında hareketsiz görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gökçay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, genç kızın sosyal medya hesabındaki sevdiği sözler bölümünde paylaştığı şu gönderi dikkat çekti:

"Benden gitmiş olabilir bedenin. Kopmuş olabilirsin.. Herşeyi unutup, hayatı yaşıyor olabilirsin.. Günün birinde gelirim illa ki aklına. İz bırakanlar unutulmaz derler, sende var bir izim? Ve unutulmaz.. Unuttuğunu zannedip, mutlu olduğunu varsayabilirsin. Kahkahalar atıp, gülüşlerin keyfini çıkardığınıda.. Fakat beni değil, kendini kandırırsın.. En güzel uykunun arasında, en cilveli kelimelerinin arasında, en güzel ortamın köşesinde! Ansızın vururum beynine.. Alırım aklını.. Nasıl ki ben karma karışık dünyayı yaşıyorken, hiç kimseyi ve hiç bir şeyi takmazken hayatıma girdin. Beni benden aldın! Öyle ki, hayatını senden alıcam.. Sahibi benim ruhunun, herşeyin aşısını verdim ruhuna. Ölünce kurtulursun sanma! Ölüler bu dünyadan sadece bedenlerini alıyor.. Aslında bunun bir tek yolu var, oda benden geçiyor.. Peki.. Ama sana bu iyiliği yapamam.. Benim içimde sen bittin! Adamına göre muameleyi sen öğretmiştin bana.. Uygulamaya başladığımda demiştim, yakarım diye.. Senden önce sağlamdım, şimdi sapasağlamım karşında. Ve ceza sırası bende, yokum artık. Kahrol!..Sonsuza dek.. Fragmanımla idare edip devamını rüyasında bile góremeyenlere. . . iyi seyirler diliyorum hayatımı uzaktan seyredenlere..!!"