Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

20 yaşındaki genç kız intihar etti

UŞAK'ta ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 20 yaşındaki Gizem Gökçay, çok sayıda hap alarak yaşamına son verdi

20 yaşındaki genç kız intihar etti

UŞAK'ta ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 20 yaşındaki Gizem Gökçay, çok sayıda hap alarak yaşamına son verdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:25
20 yaşındaki genç kız intihar etti
banner404

OLAY, Uşak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Anne ve babasının ayrılmasının ardından Gizem Gökçay,dedesinin yanında yaşamaya başladı. Bunalıma giren Gizem Gökçay, dedesinin kullandığı tansiyon, şeker ve kalp haplarını yutarak intihar etti. Evde uzun süre Gizem'i göremeyen yakınları odasına girdiklerinde genç kızı yatağında hareketsiz görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gökçay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, genç kızın sosyal medya hesabındaki sevdiği sözler bölümünde paylaştığı şu gönderi dikkat çekti: 

"Benden gitmiş olabilir bedenin. Kopmuş olabilirsin.. Herşeyi unutup, hayatı yaşıyor olabilirsin.. Günün birinde gelirim illa ki aklına. İz bırakanlar unutulmaz derler, sende var bir izim? Ve unutulmaz.. Unuttuğunu zannedip, mutlu olduğunu varsayabilirsin. Kahkahalar atıp, gülüşlerin keyfini çıkardığınıda.. Fakat beni değil, kendini kandırırsın.. En güzel uykunun arasında, en cilveli kelimelerinin arasında, en güzel ortamın köşesinde! Ansızın vururum beynine.. Alırım aklını.. Nasıl ki ben karma karışık dünyayı yaşıyorken, hiç kimseyi ve hiç bir şeyi takmazken hayatıma girdin. Beni benden aldın! Öyle ki, hayatını senden alıcam.. Sahibi benim ruhunun, herşeyin aşısını verdim ruhuna. Ölünce kurtulursun sanma! Ölüler bu dünyadan sadece bedenlerini alıyor.. Aslında bunun bir tek yolu var, oda benden geçiyor.. Peki.. Ama sana bu iyiliği yapamam.. Benim içimde sen bittin! Adamına göre muameleyi sen öğretmiştin bana.. Uygulamaya başladığımda demiştim, yakarım diye.. Senden önce sağlamdım, şimdi sapasağlamım karşında. Ve ceza sırası bende, yokum artık. Kahrol!..Sonsuza dek.. Fragmanımla idare edip devamını rüyasında bile góremeyenlere. . . iyi seyirler diliyorum hayatımı uzaktan seyredenlere..!!"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
UşakInitharİzmirSağlıkEğitimUşak Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Darbe girişimi sırsında köprüde çekilen görüntünün sırrı ortaya çıktı
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
5 bin askerle dev operasyon
5 bin askerle dev operasyon

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals