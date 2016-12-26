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20 CHP’li partiden ihraç edildi

CHP Bingöl İl Başkanı Ahmet Banzecir, teşkilatına mensup 20 parti üyesinin, seçimlerde CHP'ye oy vermedikleri gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini söyledi

20 CHP’li partiden ihraç edildi
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CHP Bingöl İl Başkanı Ahmet Bazencir, parti teşkilatlarıyla birlikte ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Bazencir, “Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı içimiz kan ağlıyor. Türk, Kürt, Sünni, Müslüman, Alevi, bütün yurttaşlarla barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz. Savaş istemiyoruz, şehit istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. İktidar partisi halkın sindirmek, özgürlükleri yok etmek için değil, yurttaşların barış, güven ve huzur içerisinde yaşatmak için seçilir. Bütün muhalif basına yönelik baskılardan ve getirilen kısıtlamalardan iktidar partisini sorumlu tutuyor ve kınıyoruz. İstanbul ve Kayseri’de yapılan saldırılar ve bunlarla beraber Suriye’de El Bab’ta güvenlik güçlerimiz güçlerimize yapılan saldırılar sonucunda yaşamını yitiren askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’yi bu uçuruma sürükleyenler mutlaka yargıya hesap vereceklerdir” dedi. 
“20 partili ihraç edildi” 
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bazencir, CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bingöl’de seçimlerde CHP’ye oy vermedikleri tespit edilen 20 partilinin ihraç edildiğini söyledi. Bazencir, “Bingöl’de partiden ihraç edilenlerin sayısı, bölgedeki diğer illere oranla daha az durumda. İl Teşkilatımıza kayıtlı oldukları halde partiye oy vermedikleri belirlenen 20 üye, Genel Merkezi’mizin talimatı doğrultusunda partiden ihraç edildi. Ülke genelinde ihraç edilenlerin sayısının en az olduğu illerden birisi de Bingöl’dür” diye konuştu. 
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Etiketler; #CHP #Ahmet Banzecir #türk #kurt #sünni #Müslüman #Alevi #El Bab #Suriye
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