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2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı. 

2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı. 

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:50
2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor
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BUGÜN saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi'nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işiçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi'nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı. 

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DenizliYangın
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