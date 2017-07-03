2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor

BUGÜN saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi'nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işiçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi'nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.
2 MAHALLE BOŞALTILDI
Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı.
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