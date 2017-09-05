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2 gün süren orman yangınında 100 hektar kül oldu

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde önceki gün başlayan, dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden devam eden orman yangını, 5 yangın söndürme helikopteri, 33 arazöz ve köylülerin de yeraldığı 780 kişinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında 22 kişi dumandan etkilendi. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ilk belirlemelere göre 100 hektarlık sarıçam ormanının kül olduğunu açıkladı

2 gün süren orman yangınında 100 hektar kül oldu

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde önceki gün başlayan, dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden devam eden orman yangını, 5 yangın söndürme helikopteri, 33 arazöz ve köylülerin de yeraldığı 780 kişinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında 22 kişi dumandan etkilendi. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ilk belirlemelere göre 100 hektarlık sarıçam ormanının kül olduğunu açıkladı

05 Eylül 2017 Salı 12:25
2 gün süren orman yangınında 100 hektar kül oldu
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İLÇEYE bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğandere mevkiinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla başladığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile dün sabaha karşı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.  
Ancak dün saat 13.30 sıralarında soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yangın yeniden başladı. Kısa sürede yayılan yangın, Safranlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. Alevlerin tehdidi altındaki 20 hanelik mahallenin tahliye edilmesi düşünülürken, rüzgarın yön değiştirmesiyle tehlike ortadan kalktı.
 
780 KİŞİ İLE MÜDAHALE 
Alevlere 5 yangın söndürme helikopterinin yanında 33 arazöz, 10 tanker, 8 dozer, 3 greyder ve 20 su tankı ve aralarında köylülerin de olduğu 780 kişi ile müdahale edildi. Hava kararınca helikopterli müdahale durduruldu. Yangın söndürme çalışmarı sırasında bölgedeki akaryakıt istasyonu yangın kontrol merkezi olarak kullanıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, bir odası revir olarak kullanılan merkezde çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 22 işçiye müdahale etti. Yoğun çalışma sonunda gece 23.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı.
 
100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ 
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini belirtti. Keskin, bölgede tek bir duman kalmayana kadar soğutma çalışmalarının süreceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bizim tahminlerimize göre şu an 100 hektarlık alan yangından zarar gördü. Bölgede yapılacak geniş çaplı inceleme ve koordinatlar alındıktan sonra net rakam ortaya çıkacak. Yangının Göynük-Taraklı yolunun kenarındaki otlardan başladığı söyleniyor. Orada piknik alanı da yok. Muhtemelen sigara ateşi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu konuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Jandarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor."
 
TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU 
Keskin, çevre illerdeki tüm bölge müdürlüklerini ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığını söyleyerek, "Eskişehir, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bilecik'ten ekipler geldi. 220 yangın işçisi var. Köylüler yangının söndürülmesinde çok yardımcı oldular. Bundan sonra saha boşaltılarak hasar tespit çalışmasına başlanılacak. Sonbahar aylarına girilirken toprak işlemesinin ardından İlkbahar'da da ağaç dikimini tamamlamış olacağız. Gelecek yıl Mart ayında bu sahanın tamamının ağaçlandığını görmüş olacaksınız" dedi. 
Keskin, yangın sırasında Safranlar Mahallesi'nin boşaltılmasının günmede geldiğini, ancak tehlikenin bertaraf edilmesiyle bunun yapılmadığını da belirtti.
 

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Anahtar Kelimeler:
İbrahimözü KöyüSafranlar MahallesiBoluGöynük
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