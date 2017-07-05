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190 bin sülün doğaya salındı

Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda 14 yılda 190 bin 25 sülün üretilip doğaya salındı

190 bin sülün doğaya salındı

Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda 14 yılda 190 bin 25 sülün üretilip doğaya salındı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01
190 bin sülün doğaya salındı
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ORMAN ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, doğal yaşam çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda üretilen sülünler hakkında bilgiler veren Kılınçer, 14 yılda 190 bin 25 sülün üretilip, doğaya salındığını söyledi.
2017 yılında 14 bin sülün daha üreteceklerini ifade eden Kılınçer, sülün üretimi çalışmaları hakkında şunları söyledi:
“Sülün varlığını arttırmak için 1969 yılından bu yana çalışma yapılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait olan ve 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda üretim çalışmasıyla, yaban hayatı destekleniyor. Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda son 14 yılda 190 bin 25 adet sülün üretilmiş ve Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden doğalarına uygun alanlara yerleştirilmiştir. Hali hazırda üretim döneminde bulunan sülünler de yaklaşık 16 bin civciv yumurtadan çıkmıştır ve 2017 döneminde de 14 bin sülün üretilip doğaya yerleştirilmesi planlanmaktadır. Üretim döneminin sona ermesinden itibaren, 4 bin adet sülün Samsun’a, 3 bin adet sülünün Sinop’a 3 bin adet sülünün Giresun’a, 2 bin adet sülün Kocaeli’ne, bin adet sülün Bolu ve bin adet sülün Çorum iline yerleştirilecektir.” 

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Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleriGelemen Sülün Üretme İstasyonu
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