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19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

Terör örgütü PKK propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

Terör örgütü PKK propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:09
19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı
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BİTLİS'İN Hizan İlçe merkezi ve köylerde, sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 muhtarın mührüne, aynı gerekçelerle 40 köy korucunun da silahlarına el konularak görevden uzaklaştırıldı. Bitlis Valiliği, muhtar ve köy korucuları ile ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
HizanTerör örgütü PKKBitlis
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