170 dolar verip böyle stres atıyorlar!

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için başlatılan operasyonun ardından Telafer'de çift yönlü baskı altında kalıp yurtlarını terketmek zorunda kalan Türkmenlerin Hatay'a akın akın gelişleri sürüyor. Kış şartlarında 40 günlük yaya yolculuğu göze alan yaşlılardan donanlar olduğu, hamilelerin de bu çileli yolda doğum yaptığını anlatan Türkmenler, "Bizi en çok üzen, kendileri de Şii Türkmen olan Haşdi Şabibilerin zulümleri oldu" dedi.