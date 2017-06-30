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17 asker rahatsızlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 asker daha bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Askerler, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi

17 asker rahatsızlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 asker daha bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Askerler, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi

30 Haziran 2017 Cuma 11:36
17 asker rahatsızlandı
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ALINAN bilgiye göre, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerlerden  17'si bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine  getirildi.
 
Askerler, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.
 
Dün gözlem altında tutulan 3 askerin de tedavisinin gün içinde  tamamlanarak, taburcu edileceği öğrenildi.
 
Kusma, bulantı, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle 27 Haziran'da 7,  28 Haziran'da 70, dün de 10 olmak üzere toplam 87 asker hastaneye kaldırılmış,  84'ü ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilmişti. 3 asker ise Marmaris  Devlet Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.
 
Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki  su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan ve idrar örnekleri alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisBaş DönmesiAksaz Deniz Üs Komutanlığı
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