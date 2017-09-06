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16 yaşındaki kız hem okuyor hem de babasının yanında lastik tamirciliği yapıyor

Bilecik'te lise 3'e giden 16 yaşındaki kız, hem okuyor hem de babasının yanında lastik tamirciliği yapıyor

16 yaşındaki kız hem okuyor hem de babasının yanında lastik tamirciliği yapıyor

Bilecik'te lise 3'e giden 16 yaşındaki kız, hem okuyor hem de babasının yanında lastik tamirciliği yapıyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:23
16 yaşındaki kız hem okuyor hem de babasının yanında lastik tamirciliği yapıyor
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BİLECİK merkeze bağlı Başköy'de bulunan bir benzin istasyonunda babasının yanında lastik tamirciliği yapan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Zeynep Sümeyra Yaralı, hem okuyor hem de babasının yanında lastik tamirciliği yaparak babasına yardım ediyor. Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Zeynep Sümeyra Yaralı, "1 senedir burada babama yardımcı oluyorum. İleride babamla tabi ki hayallerim var. Böyle sıfır dükkan lastik bayisi falan. Tabi ki Allah nasip ederse" dedi.

"Erkeklerin yapabildiği her şeyi bayanların da yapabileceğini gösterdim"
İnsanların kendisini gördüklerinde verdiği tepkileri anlatan Zeynep Sümeyra Yaralı, "İnsanlar gördüğünde en çok şey yapıyorlar. Bayan lastikçi, hiç görmedik gibi tepkiler veriyorlar. Tabi erkek müşterilerimizin biraz farklı oluyordu yorumları. Kadın işi mi bu, yapabilirler mi diye. Ama beni gördü yapabileceğimizi anladı. Hem okuyorum hem de okul çıkışları gelip babama yardım ediyorum 5’ten sonra. Yuvarlanıp gidiyoruz babamla. Babam dükkanı ilk açtığı zaman geliyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Tek yaptığım şey ilk zamanlar hava basmaktı. Sonra tabancayla lastik sökmek oldu. Sonra ilerledi, ilerledi ve bu zamana kadar geldi. Erkeklerin yapabildiği her şeyi bayanların da yapabileceğini gösterdim burada. Bütün hemcinslerimi ve yaş gruplarımı böyle mesleklere davet ediyorum tabi ki derslerini asmamak süreciyle. 7/24 yol yardımımız var. Babamla beraber gidiyoruz. Nerede kalırsanız kalın, bir telefonla yanınızdayız diyebilirim ben size" dedi.

"Bayan müşteriler çoğaldı"
Kızının 1 senedir yanında çalıştığı anlatan baba Gültekin Yaralı, "Zeynep kızım olur. 1 seneden beri yanımda. Tabi oğlum olmadığı için şu an için bana yardım etmekte. İlerleyen zamanda da mesleğimizi daha ileri seviyelere çıkarmak amacıyla yanımda çalışıyor. İşletme kendi yerimiz, kendi işimiz. Onun için burada çalışıyor yanımda. İlgi alaka gayet iyi. Müşteri yönünden olsun. Bayan müşterilerim geliyor, onların sayısı da arttı. Onlar için daha bir önemli. Bu konuda sıkıntımız yok yani" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BilecikLastik TamirciliğiLise
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