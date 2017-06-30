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150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar

Elazığ’da hırsızlar, 4 köyde bulunan toplam 150 dönümlük tarladaki arpayı biçerek çaldı

150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar

Elazığ’da hırsızlar, 4 köyde bulunan toplam 150 dönümlük tarladaki arpayı biçerek çaldı

30 Haziran 2017 Cuma 14:05
150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar
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OLAY, merkeze bağlı Çip, Harmantepe, Bağlarca ve Beşik köyü arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Y. ve İ.D.Ü. isimli şüpheli, kendilerinin gibi gösterdikleri arpaları biçtirmek için biçer döver çağırdı. 2 şüpheli, fark edilmesin diye 4 köyde rastgele arpa tarlalarını biçtirmeye başladı. Toplam 150 dönümü biçtiren hırsızlar yaklaşık 50 ton arpayı kamyonlarla taşıyarak sattı. Sabah tarlalarına geldiklerinde ürünlerini yerinde görmeyen çiftçiler yaşadıkları şoku atlattıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi.
Geniş çaplı çalışma başlatan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerden Y.Y’yi yakalayarak gözaltına alırken, diğer şahsı yakalamak içinde çalışma başlattı.
Hırsızların ikindi zamanı kamyon ve biçerle tarlalara geldiklerini belirten tarla sahibi Muzaffer Karaarslan, "Bağlarca, Harmanatepe, Çip ve Beşik köylerinin arazisinden 150 dönümü biçip gece gitmişler. Görenler olmuş. Herkes biçerini alıp ürünü biçtirebilir. Kimse hırsızlık olduğundan şüphelenmemiş. Ama göründüğü gibi tarlayı boşaltmışlar. Toplam 50 ton arpayı almışlar. Jandarmadan aldığımız bilgiye gör hırsızlar tespit edilmiş ve biri de yakalanmış. Benim 7,5 dönümün deki arpam gitti. Diğerlerininkiyle 150 dönüm oluyor. Bu yaşıma geldim ilk kez böyle bir olayla karşılaştık. Biçer döveri kiralamışlar. Biçerci gelmiş biçmiş parasını alıp gitmiş” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ArpaElazığ
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