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15 yaşındaki oğlunun başını keserek...

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir haftadır haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un cesedi, Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusu içinde ayağına taş bağlanmış şekilde bulundu, gencin üvey babası gözaltına alındı. Üvey baba, Ahmet Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti

15 yaşındaki oğlunun başını keserek...

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir haftadır haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un cesedi, Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusu içinde ayağına taş bağlanmış şekilde bulundu, gencin üvey babası gözaltına alındı. Üvey baba, Ahmet Coşkun'un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti

20 Şubat 2017 Pazartesi 00:24
15 yaşındaki oğlunun başını keserek...
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ALINAN bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta dedesine gitmek için Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Çoşkun'un bulunması için çalışma başlattı.

Aile üyelerinin ifadesine başvurulması sonrası, gencin üvey babası M.M. gözaltına alındı. M.M. ifadesinde, Çoşkun'u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Coşkun'un cesedi, zanlının yerini gösterdiği Manisa Yuntdağı bölgesi Recepli Mahallesi'ndeki kırsal alanda, içi su dolu yaklaşık 10 metrelik kuyunun içinde bulundu.

Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Üçpınar Karakolu ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, AFAD ve itfaiye ekipleri, kuyunun içindeki suyu pompalarla boşalttı.Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda gencin cesedine ulaşıldı. AFAD görevlisinin oksijen tüpüyle inerek makara sistemi yardımıyla kuyudan çıkardığı cesedin ayağına taş bağlı olduğu saptandı.Yapılan ilk incelemede başında darp izlerine rastlanan Coşkun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Üvey baba M.M ile çocuğun annesinin Menemen ilçesinde bir öğrenci yurdunda çalıştığı ve ağustos ayında evlendiği, kadının hamile olduğu öğrenildi. 
Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Çoşkun, 12 Şubat'ta Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evlerinden dedesi Ahmet Koç'a gittiğini söyleyerek ayrılmış, haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

ÜVEY BABA İTİRAF ETTİ

İzmir’in Menemen İlçesi’nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa’nın Yunusemre İlçesi’ndeki bir su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili sürdürülen soruşturmada tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı. Talihsiz gencin cesedinin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunması üzerine harekete geçen polis, aile üyelerinin ifadesini aldıktan sonra gencin üvey babası M.M.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.M. ifadesinde, Çoşkun’u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Menemenİzmir
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