1.5 yaşındaki Enes, bayram şekerinden öldü

ERZİNCAN'A180 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda ilçede yaşayan Muhlis Çalışkan’ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine Otlukbeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.
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