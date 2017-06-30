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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne mastik asfalt döküldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asfalt dökme çalışmaları başladı. Köprüye mastik asfalt dökme işlemi başlarken, asfalt çalışması havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne mastik asfalt döküldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asfalt dökme çalışmaları başladı. Köprüye mastik asfalt dökme işlemi başlarken, asfalt çalışması havadan görüntülendi

30 Haziran 2017 Cuma 15:34
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne mastik asfalt döküldü
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek ve 31 Ağustos’a kadar sürecek çalışmalarda bugün asfalt döküm işlemi başladı. Mastik asfalt dökümü ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıcak havaya rağmen işçiler asfalt dökümünü hızla devam ettiği görülüyor. Köprünün rengarenk görüntüsü de kameralara takıldı. Öte yandan

Mastik Asfalt yoğun trafik ve ağır iklim koşulları için uygun olduğu öğrenildi. Ayrıca mastik asfaltın köprü çeliklerini pastan korumak amaçlı izolasyon malzemesi olarak da serildiği belirtildi. Mastik asfaltın ince bir katman olarak serilmesine rağmen sıcaktan etkilenmediği ve kolay kolay lastik izi oluşmadığı da öğrenildi.

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜMastik Asfalt
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