15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin 123 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 25. Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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