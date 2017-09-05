15 Temmuz ödülleri sahiplerini buldu

İZMİT Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma konulu, "Canlı Performans Karakalem Yarışması’nda" dereceye giren yarışmacılar belli oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk halkına, devletine ve Türkiye’nin değerlerine yönelik saldırı olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Oruç “Hain girişimdeTürk milleti olarak bayrak, vatan, ezan dendiği zaman hep birlikte omuz omuza, gönül gönülle hareket ederek, düşmanlarımıza dünyayı nasıl dar edeceğimizi bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz’da Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle, genciyle büyük bir destan yazdı. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın talimatlarıyla, hayata geçirdiğimiz anıtlarımızla, temalı parklarımızla, demokrasi şehitlerimizin adını verdiğimiz kültür merkezlerimiz ve komplekslerimizle, düzenlediğimiz yarışmalarla o gecenin ve kahramanlıkların unutulmamasını istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla gelecek nesillerimizin de o gece verilen mücadeleyi ve o kahramanlıkları bilmesini ve daha güçlü bir Türkiye için çok daha fazla çalışmalarını amaçlıyoruz” dedi.

Jüri üyeliğini İkramettin Karaman, Hayrettin Şen ve Ali Özgür’ün yaptığı yarışmada 12 kişinin katıldığı karakalem tekniğinde yapılan desen çalışmaları değerlendirildi. Işık, gölge, perspektif, oran, orantı, çizgi değerleri ve verilen konuya yaklaşım kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede üç çalışma ödüle layık görüldü. Yarışmada birinci olan Selda Yılmaz’a 1000 TL, ikinci İbrahim Demir’e 750 TL, üçüncü Yunuz Emre Uysal’a ise 500 TL ödül İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç tarafından teslim edildi.