15 Temmuz'da saldırıya hazırlanan DEAŞ'lılardan 5'i tutuklandı

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 12 Temmuz günü, terör örgütü DEAŞ'ın 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliklerine yönelik, silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun süreden bu yana hazırlık içerisinde oldukları değerlendirilen teröristlerin yakalanması için harekete geçti.Gaziantep ve Nizip'te çeşitli adreslere insansız hava aracı desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; DEAŞ mensuplarının sınırdan Türkiye'ye sahte kimlik veya pasaport temin ederek geçiş yapacakları düşünülen 9'u Türk, 8'i Suriye ve 1'i Irak vatandaşı 18 kişi yakalandı.

5 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerin ev, işyeri ve araçları ile üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 1 çift kayıp plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.