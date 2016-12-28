15 tatil ne zaman başlayacak?

Her yıl merakla beklenen 15 tatilin 2016 yılında hangi tarihler arasında olacağı merak ediliyor. Hem veliler hem de öğrenciler 15 tatil zamanına göre planlarını yapmaya başlıyor. İşte 15 tatil detayları...

2016 yılında 15 tatil 20 Ocak'ta başlıyor. Az bir süre kalan 15 tatilden sonraki derslere başlangıç tarihi ise 6 Şubat olarak duyuruldu. 15 tatil ile ilgili

15 tatil ile ilgili MEB'in açıklaması;

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kalkacak

Öğretmenler Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu. yılında 15 tatil 20 Ocak'ta başlıyor. Az bir süre kalan 15 tatilden sonraki derslere başlangıç tarihi ise 6 Şubat olarak duyuruldu. 15 tatil ile ilgili MEB açıklama yaparken ayrıca eğitim durumundaki yenilikten de bahsetti. İşte detaylar...15 tatil ile ilgili MEB'in açıklaması; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelen açıklama göre: Yarı yıl tatili 20 Ocak Cuma günü başlayacak 6 Şubat Pazartesi günü ise son bulacak. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.Sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kalkacakÖğretmenler Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu.