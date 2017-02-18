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15'er yıla kadar hapisleri istiyor 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zaman  gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı  davasında da yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt ve  Zübeyir Kaya ile bir gelininin arasında bulunduğu 8 kişi hakkında, "terör örgütü  üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

15'er yıla kadar hapisleri istiyor 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zaman  gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı  davasında da yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt ve  Zübeyir Kaya ile bir gelininin arasında bulunduğu 8 kişi hakkında, "terör örgütü  üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:00
15'er yıla kadar hapisleri istiyor 
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ANKARA 17. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde,  soruşturmanın, 19, 20, 21 Mart'ta otomobille Bank Asya Etlik Şubesine para  taşınmasından şüphelenen bir kişinin, 25 Mart 2014'te emniyete gönderdiği isimsiz  ihbar üzerine başladığı belirtildi. İhbarda bahsedilen otomobilin İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. isimli  firmaya kayıtlı olduğunun belirlendiğine yer verilen iddianamede, şirketin sahip  veya ortaklarının HASAN Taşkın, Emin Erener, Zübeyir Kaya, Zeynep Kaya, Cüneyt  Kaya ve Hacer Çarhoğlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. İddianamede savcılığın, MASAK'tan bu kişilerin sahibi veya ortağı  olduğu şirketlerden FETÖ'ye veya örgüte ait kuruluşlara para aktarılıp  aktarılmadığı, mal varlıklarında gelirleriyle orantılı olmayan artış olup  olmadığının araştırılmasını istediği kaydedildi.

Gizli tanık beyanı
İddianamede, 5 Ağustos 2016'da başsavcılığa başvurarak, FETÖ/PDY  içerisinde faaliyet gösteren bazı kişiler hakkında bilgi vermek istediğini  söyleyen gizli tanık "KORKUT"un ifadesi aktarıldı. Buna göre "KORKUT", uzun süre İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş'de çalıştığını,  şirket sahibinin FETÖ/PDY elebaşı "Fetullah Gülen'in sağ kolu" Alaeddin Kaya ve  ailesi olduğunu belirtti ve bu kişilerin o dönem FETÖ/PDY üyesi olduğunu  bilmediğini öne sürdü. Tüm çalışanların FETÖ/PDY'ye destek için himmet, burs, kurban parası  vermeleri ve Zaman gazetesi aboneliği konusunda zorlandıklarını anlatan "KORKUT",  firmanın sahibinin Emin Erener olduğunu, Zübeyir Kaya'nın, İmaj A.Ş'nin mal  varlığına el konulmasını önlemek amacıyla şirketteki hisselerini Erener'e  devrettiğini ifade etti.
Gizli tanık, 17/25 Aralık 2013'ten sonra bankalardaki hesaplardan bir  ay boyunca günde yaklaşık 1 milyon 500 bin ya da 3 milyon lira çekilerek başka  şahıs ve şirketler vasıtasıyla yurt dışına, ayrıca Bank Asya'yı kurtarmak  amacıyla bu bankaya aktardıkları, bu sırada başka kişiler adına da hesap  açtıkları belirtildi. "Yatırdıkları paraların bir kısmı şirketin kazancı, bir kısmı kendi  paraları, çoğunluğu ise toplanan himmet paralarıdır" diyen gizli tanık,  şüphelilerin, 17/25 Aralık'tan sonra gizli mesajlaşma ve konuşma programları  kullanmaya başladıklarını ifade etti. "KORKUT", şirketten FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı ve irtibatı tespit  edilerek kapatılan Turgut Özal Üniversitesine banka yoluyla yaklaşık 1 milyon 500  bin lira bağışta bulunulduğunu, bu paranın bir hafta sonra üniversitenin  muhasebecisi tarafından şirkete iade edildiğini, bundaki amacın, "vergi kaçırmak  olduğunu" kaydetti.

Gizli tanık, sanıklara ilişkin şu bilgileri verdi
"Ayşegül Baldemir şirketin çalışanıdır, Kaya ailesiyle irtibatlıdır.  FETÖ/PDY terör örgütünün Keçiören bölgesindeki himmet toplantılarını düzenleyen  'abla'lardan biridir. Ayrıca İmaj A.Ş'nin ve Kaya ailesinin paralarını, kurulan  şirketi kendi üzerine yaparak, aklayan ve el konulmasını önlemeye çalışan  şahıstır. Himmet paralarını elden toplayarak valizlerle firmaya getirip, burada  toparlayıp, valizlerle yurt dışına aktardıklarını biliyorum. Yine Abdülmecit  Koyunsağan ve Emin Erener, himmet paralarının ne şekilde FETÖ/PDY terör örgütüne  aktarıldığıyla ilgili bilgi sahipleridir."
Seçim dönemlerinde sanıklardan Zübeyir Kaya, Cüneyt Kaya ve Emin  Erener'in, "Yurt Atayün ve Nazmi Ardıç'a oy verilmesi yönünde personele baskı  yaptıklarını" ifade eden "KORKUT", Zübeyir Kaya'nın bir konuşmasına ilişkin ses kaydını da savcılığa verdi. İddianamede, gizli tanığın verdiği CD'nin çözümlendiği, kayıtta,  sanıklardan Zübeyir Kaya'nın, 30 Mart 2014'teki yerel seçimler öncesinde şirket  çalışanlarına yaptığı konuşmanın olduğu bildirildi.  Buna göre Kaya, sözlerinde "Benim en sevdiğim, benim için çok değerli,  benim için çok önemli olan alime 'İçi boş alim müsveddesi' dendi. Alim zattır hoca efendi" ifadelerini kullanıyor ve yerel seçimlere ilişkin, "Cemaat politika  olarak da kim ikinci güçlü ise ona veriyor. Benim gördüğüm kadar söylüyorum,  Erzurum'da, Konya'da, Kayseri, Erzincan'da MHP patlayacak. İstanbul'da CHP güçlü  diye ben CHP'ye vereceğim" diyor. 
İddianamede, soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verilen  sanıklardan Abdülmecit Koyunsağan, Kırıkkale Üniversitesinde okuduğu 1996-1998'de  "ışık evleri"nde iki sene kaldığını, 1998-2001 yılları arası örgütle bağlarını  kopardığını, 2001'den sonra lise arkadaşı Zübeyir Kaya'nın teşvikiyle tekrar  sohbetlere gitmeye başladığını belirtti.  Zübeyir Kaya'nın "Keçiören esnaf mütevelli heyeti üyesi" olduğunu  bildiren Koyunsağan, ticaret yaptıkları firmalardan, Zübeyir ve Cüneyt Kaya'nın  talimatıyla Fetullah Gülen adına burs ve kurban parası aldıklarını, firmaların da  iş kaybetmemek için parayı gönülsüzce verdiklerini bildirdi. Koyunsağan, Zübeyir Kaya'nın Keçiören bölgesindeki diğer "mütevelli  heyeti üyelerine talimat verdiğini, sözü geçen abilerden olduğunu" anlatarak,  Cüneyt Kaya'nın da "Etlik bölgesinde üst düzey esnaf mütevelli heyetinde  bulunduğunu, diğer mütevelli heyeti üyelerine talimat verdiğini" ifade etti. Şirkette çalıştığı dönemden tanıdığı sanık Ayşegül Baldemir'in "örgüt  içinde üst düzey abla olduğunu düşündüğünü" söyleyen Koyunsağan, Gaye İç ve Dış  Ticaret A.Ş'de yönetici olması nedeniyle tanıdığı sanık Emin Erener'in de daha  önce örgüt sohbetlerine katıldığını bildiğini anlattı.

Bank Asya'yı kurtarmak için...
Zübeyir Kaya'nın isteğiyle telefonuna 2 sene kadar önce "ByLock" ve  "Kakao" programlarını yüklediğini ancak şu anda kendisi ve yakınlarının  telefonunda bu programların bulunmadığını ifade eden Koyunsağan, Zübeyir  Kaya'nın, 17-25 Aralık sürecinden sonra telefonlarının dinlediğini düşündüğü için  internet üzerinden bu programlarla konuşmak istediğini kaydetti. Koyunsağan, hesap hareketlerindeki paraların kendisine ait olmadığını,  bu hareketlerin Kaya ailesinin talimatıyla gerçekleştirildiğini savundu. Örgütün "Türkiye imamı"nın "Bank Asya'yı kurtarmak için farklı kişiler adına hesap açarak, bankanın müşteri sayısının artırılması" talimatı verdiğini  söyleyen Koyunsağan, "devlet garantisinin 100 bin lira olması nedeniyle, Kaya  kardeşlerin talimatıyla paraları şahıslar adına bölerek bankaya yatırdığını"  ifade etti. Kaya ailesinin, 17/25 Aralık sonrası tedbir amacıyla sahibi oldukları  şirketleri, kendilerine yakın gördükleri çalışanlar, yakın arkadaşları veya  akrabalarına devrettiklerini anlatan Koyunsağan, Turgut Özal Üniversitesine  "bağış" yoluyla para aktarıldığını bildiğini, sanıklardan Ömer Bulut'un da  "Zübeyir Kaya'nın üstü konumundaki imam olduğunu" kaydetti. İddianamede, Koyunsağan'ın ev ve aracında yapılan aramalarda, FETÖ  elebaşı Fetullah Gülen'in basım, dağıtım ve satışı yasaklanan bazı kitapları, ses  kayıtlarının bulunduğuna işaret edildi.

Dört sanık aranıyor
Sanıklardan Zübeyir Kaya ise Mart 2014'te, babası Alaeddin ve annesi  Zeynep Kaya'nın Albarakatürk Kurumsal Şubesinde bulunan yaklaşık 10 milyon dolar  civarındaki parasını parça parça çektiğini, bozdurduktan sonra annesi Zeynep  Kaya'nın Bank Asya Etlik Şubesindeki hesabına yatırdığını anlattı.
İddianamede, Zübeyir Kaya'nın, Turgut Özal Üniversitesi mütevelli  heyeti üyesi olduğu ve sadece FETÖ üyelerinde bulunan gizli haberleşme programı ByLock kullandığının belirlendiği ifade edildi. İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin ortağı ve yöneticisi olan sanık Emin  Erener ile Ömer Bulut'ta da ByLock bulunduğu bildirilen iddianamede, Bulut'un,  emniyette alınan ifadesinde, FETÖ ile bağlantısı olmadığını söyleyerek,  suçlamaları reddettiğine yer verildi. Soruşturma sonucu hakkında takipsizlik kararı verilen ve 2014  başlarına kadar İmaj şirketinde çalışan Yiğit Yiğit'in Cüneyt Kaya, Zübeyir Kaya  ve Emin Erener' in FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiklerini bildirdiği kaydedilen  iddianamede, sanıklardan Ayşegül Baldemir, Cüneyt Kaya, Fatma Betül Kaya ile  Zeynep Kaya'nın halen yakalanamadıkları vurgulandı.  İddianamede, dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde,  "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan halen Ankara 4. Ağır Ceza  Mahkemesinde yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt Kaya  ve Zübeyir Kaya, gelini Fatma Betül Kaya ve bunlarla irtibatlı olan ve birlikte  hareket ettikleri belirlenen Abdülmecit Koyunsağan, Ayşegül Baldemir ve Ömer  Bulut'un FETÖ üyesi oldukları ifade edildi. Bu kişilerin yöneticisi, ortağı veya çalışanı oldukları şirketler  aracılığıyla FETÖ ile irtibatlı kişi ve kuruluşlara finansal kaynak  sağladıklarına, örgüt adına toplanan himmet paralarını şirketleri aracılığıyla  akladıklarına, Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için birçok  kişi adına hesap açarak para yatırdıklarına, örgüt üyelerinde bulunan ByLock ve  Kakao gibi haberleşme programları kullandıklarına dikkat çekilen iddianamede,  bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla  kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

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