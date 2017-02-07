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14 yıl sonra kimin yürüteceği merak konusuydu! Belli oldu 

AK Parti referandum kampanyası için dört slogan belirledi. Kampanyada dört ana mesaj demokrasi, birlik, refah ve güçlü Türkiye olacak. Kampanyayı 15 Temmuz'da şehit olan reklamcı Erol Olçok'un şirketi yürütecek

14 yıl sonra kimin yürüteceği merak konusuydu! Belli oldu 

AK Parti referandum kampanyası için dört slogan belirledi. Kampanyada dört ana mesaj demokrasi, birlik, refah ve güçlü Türkiye olacak. Kampanyayı 15 Temmuz'da şehit olan reklamcı Erol Olçok'un şirketi yürütecek

07 Şubat 2017 Salı 12:01
14 yıl sonra kimin yürüteceği merak konusuydu! Belli oldu 
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CUMHURBAŞKANLIĞI sistemi ile ilgili Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayını beklerken, Ak Parti kampanya hazırlıklarına hız verdi. Referandumun taşıyıcı sloganında "demokrasi, refah, birlik, güçlü Türkiye" olmak üzere dört başlığa vurgu yapılacak.


OLCOK'UN ŞİRKETİ YÜRÜTECEK

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili kampanyayı 15 Temmuz'da şehit olan reklamcı Erol Olçok şirketiyle yaptıklarını belirterek, "Slogan, afişler konusunda mutfak çalışması başladı. Sloganların yer aldığı broşürler basılacak. Sivil toplum kuruluşlarının kampanyanın parçası olması önem taşıyor. Bu seçim değil milli bir mesele. O yüzden seçmen tercihleri değişiyor. Parti dışı kesimleri de içermeli" diye konuştu.

TAŞIYICI VE NİHAİ SLOGAN

AK Parti il teşkilatlarının da "Kararımız evet" kitapçıklarından bastıracağını anlatan Yılmaz, "Bu kitapçıkta slogan kullanmadık. İnsanların zihninde kalmasın istiyoruz. Sloganlarımızın yer aldığı broşürler için çalışılıyor. Taşıyıcı bir sloganımız olacak, sonra da nihai bir sloganımız olacak. Toplumun beklentileri, tartışmaları değerlendirerek bir seçim yapacağız. Toplumdaki duyguları yakalamamız önem taşıyor. Bu analiz gerektiriyor. O yüzden derin bir çalışma yapılıyor" dedi. 

SİVİL ÖRGÜTLER DE KATILMALI

Bunun bir "Seçim değil, sistem değişikliği oylaması" olduğunu vurgulayan Yılmaz, STK'ların da kampanya sürecine katılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: "Seçim kampanyası beklenmemeli. Burada bir konu hakkında evet, hayır demeye çağırıyorsunuz. Bu paketleri genel seçimle karıştırmamak lazım. Bu milli mesele, ülke geleceğiyle ilgili, seçmen tercihleri farklı olabiliyor. Kampanya parti gibi sivil toplum, iş dünyası, sendikalar, yerel yönetimler, üniversiteler tüm kesimi ilgilendiriyor. Her biri kendi sahasında bu kampanyaya katılacaktır."

TEŞKİLAT BİLGİLENDİRİLECEK 

Öte yandan AK Parti il, ilçe teşkilatları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kollarıyla anayasa değişikliğine ilişkin Ankara'da bilgilendirilecek.(Sabah)

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