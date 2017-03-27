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14 teröristle birlikte ele geçirildiler!

Tunceli Valiliği, 14 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen mühimmatı açıkladı

14 teröristle birlikte ele geçirildiler!

Tunceli Valiliği, 14 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen mühimmatı açıkladı

27 Mart 2017 Pazartesi 08:40
14 teröristle birlikte ele geçirildiler!
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TUNCELİ’de 14 teröristin öldürüldüğü operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tunceli'de Kutu Deresinde insansız hava araçları tarafından bir grup terörist tespit edilmiş ve Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon yapılmıştı. Operasyonda 14 terörist etkisi hale getirilirken bir asker de yaralanmıştı.
Operasyon kapsamında 12 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 9 mm Tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 1 adet roketatar, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 54 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,bin 216 adet kaleşnikof fişeği, 98 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 kilogram Amonyum Nitrat, 1 adet EYP kumandası, 4 adet el telsizi, 1 adet büyük telsiz, 2 adet sırt çantası, 100 metre kablo, 9 adet hücum yeleği, 9 adet tüp, 30 litre benzin, 5 adet akü, 1 adet dikiş makinesi, 11 adet şemsiye, 2 adet uyku tulumu ve çok sayıda örgütsel doküman, dijital ile yaşamsal malzeme ele geçirildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” denildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TerörTunceli ValiliğiKutu Deresi
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