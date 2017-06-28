‘ BARIŞ İçin Akademisyenler İnisiyatifi' adıyla bin 128 akademisyenin imzaladığı bildiriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ocak 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) bildiriye imza atan 12 akademisyen açığa alındı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü öğrenildi.

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