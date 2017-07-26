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100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Karpuzlu Köyü yakınlarında yol kenarına tuzaklanmış 2 bidon içerisinde, yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi

100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Karpuzlu Köyü yakınlarında yol kenarına tuzaklanmış 2 bidon içerisinde, yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:27
100 kiloluk patlayıcı imha edildi
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İL Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin, Lice İlçesi'ndeki yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada da 214.9 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Lice ve Sur İlçeleri'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; teröristle ve narko terörizmle mücadele kapsamında, operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir. Bu bağlamda, Lice İlçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nca tesis edilen yol kontrol noktasında görevli unsurlar tarafından 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında beyaz renkli araçta yapılan kontrolde 8 jelikan bidon ve 6 çuval içerisinde toplam 214.9 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulmuş, araç muhafaza altına alınmış, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Öte yandan Sur İlçesi Karpuzlu köyü mülki sınırları içerisindeki karayolu kenarına teröristlerce mayın/EYP yerleştirildiğine ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 18.00'dan itibaren icrasına başlanılan operasyon sonucunda, toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, anılan mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği patlayıcı madde imha timi tarafından yerinde tahrip edilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İl Jandarma KomutanlığıAmonyum
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