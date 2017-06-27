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Zincirleme kaza sonrası kavga

Adıyaman'da, biri polis motosikleti, 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, polis tarafından büyümeden sonlandırıldı

Zincirleme kaza sonrası kavga

Adıyaman'da, biri polis motosikleti, 5 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, polis tarafından büyümeden sonlandırıldı

27 Haziran 2017 Salı 08:35
Zincirleme kaza sonrası kavga
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ADIYAMAN'DA meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu.

Alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında 3 otomobil, kamyon ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada kimse yaralanmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışma, sürücülerin yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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AdıyamanTrafik KazasıKavgaZincirleme Kaza
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