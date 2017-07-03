Zeytinlikte erkek cesedi bulundu

BUGÜN saat 09.30 sıralarında, Tire'nin Karacaali Mahallesi'ndeki yol kenarındaki bir zeytinlik alanda erkek cesedi bulunan vatandaşlar, durum polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen kokmuş erkek cesedinin üzerinde yaptıkları incelemede üzerinde kimliğini belirtir bir belgeye rastlamadı. 20- 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı. Yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği üzerinde durulan ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.