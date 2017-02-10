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Zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir’de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi

Zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir’de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi

10 Şubat 2017 Cuma 09:54
Zehir tacirlerine şafak operasyonu
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NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden sabah saat 05.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Başakşehir, Şahintepe Mahallesi, Tülay Sokak üzerinde bulunan birgecekonduya özel tim yardımıyla girildi.
OPERASYONDA 14 GÖZALTI

Girilen adreste ekipler şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yaptı.Başakşehir İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 11 adreste çalışma yapılırken 14 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehirİstanbulİstanbulda OperasyonNarkotikşafak OperasyonuUyuşturucu
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