banner428
banner405

Zam oranları belli oldu 

Yeni yılda uygulanacak maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları hesabındaki artış oranları ile tütün fonu tutarları belirlendi

Zam oranları belli oldu 
banner404
BAKANLAR Kurulunun konuya ilişkin kararı, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Damga Vergisi Kanunu'nda yer alan emtia senetleri, mukavelenameler, kefalet, makbuzlar, vergi beyannameleri, teminat ve rehin senetleri, tahkimname ve sulhnamelerin de aralarında olduğu bazı kağıtlar için 2016'da uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 artırıldı.
Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden alınacak fon, ton başına 600 dolardan 300 dolara düşürüldü.
Ayrıca, 2016'da uygulanan maktu harç tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 7,5 artırılırken, 2017 yılı bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerinin hesabında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak tespit edildi.
 
banner355
Etiketler; #zam #damga #harç #Resmi Gazete
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Türk gençlerden ‘hacker’ ordusu kurulacak!
Sonraki Haber
O operasyonu saniye saniye anlattı 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.