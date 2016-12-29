Zabıtadan yılbaşı denetimi

ALANYA Belediyesi, 2017 yılına sayılı günler kala vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir yılbaşı geçirebilmesi için tedbirlerini arttırdı. Yeni yıl öncesi ve akşamı 24 saat görev yapacak olan ekipler, merkez ve mahallelerde bulunan restoranlar ve eğlence mekanlarında denetim yaptı. Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın da eşlik ettiği denetimlerde özellikle eğlence ve canlı müzik yapan işletmeler denetlendi. Yapılan denetimlerde gıda ve çevre mühendisleri ile zabıta ekipleri alkol, gıda, yiyecek ve içecekleri baştan sona kontrol etti.

ZABITA EKİPLERİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Yılbaşı akşamı merkez ve mahallelerde Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görev yapacağını belirten Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemiz de yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz gıda tüketim haklarının temini ve ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması amacıyla denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda yaklaşan yılbaşı öncesi ekiplerimiz Okurcalar’dan Demirtaş Mahallesine kadar eğlence mekanlarında denetimlerine başladı. Ekiplerimiz halkımızın yeni yıla güven ve huzur içinde girmeleri için 24 saat görevde olacak. Halkımız her hangi olumsuz bir durumda belediyemizin 444 82 07 nolu telefonundan 24 saat bize ulaşabilirler” dedi.