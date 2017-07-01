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Yüzlerce hayvan telef oldu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çalılık alanda başlayan yangının sıçradığı ağılda 550 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Yüzlerce hayvan telef oldu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çalılık alanda başlayan yangının sıçradığı ağılda 550 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:25
Yüzlerce hayvan telef oldu
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MANAVGAT'ın Hatıplar Mahallesi'nde elektrik trafosundan kaynaklı saat 10.00'da yangın çıktı. Çevredeki otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın Alaattin ve Selahattin Gök kardeşlere ait ağıla da sıçradı. Çevresi ahşap ve sac plakalarla kapalı ağıldaki yangın bir anda büyüdü. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Ağılın tamamen kül olduğu yangında içerdeki 550 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri de ağılda sayım yaptı.
ELEKTRİK TRAFOSUNDA BAŞLADI
Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, yangının sıcak hava nedeniyle elektrik trafosundan başladığını ve kısa sürede yayıldığını belirterek, "Ot yangını şeklinde başlayan yangın maalesef bir vatandaşımıza ait ağıla büyük zarar verdi. Şu anda Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekibi sayım yapıyor. Bana ulaşan ilk bilgiye göre 300'den fazla küçükbaş hayvan maalesef telef oldu. Halen sayım yapılıyor. Ancak sevindirici yanı yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü" dedi.

Kaymakam Nazmi Günlü ayrıca saat 11.00 sıralarında Çardak Mahallesi'nde bir orman yangını daha çıktığını, helikopterli müdahale sayesinde kısa sürede alevlerin söndürüldüğünü belirtti. Bu yangında 20 dönüm alanın zarar gördüğünü aktaran Günlü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 16:55
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatHatıplar Mahallesi
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