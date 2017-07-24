Yüzde 100 akü enerjisiyle çalışan feribot denizle buluştu

NORVEÇ'İN en büyük lojistik firmalarından biri olan Fjord1 için inşa edilen feribotların üçüncüsü olan Mokstrafjord isimli akü enerjili feribot Yalova'da denizle buluştu.
YÜZDE 100 AKÜ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK
Geçtiğimiz aylarda denize indirilen Gloppefjord ve Eidsfjord gemileriyle benzer özellikli feribot, ebadı, yolcu, araç ve batarya kapasiteleriyle farklılık gösteriyor. Denize indirilen geminin en büyük özelliği yüzde 100 akü enerjisi ile çalışacak olması. Aküsünde depolanan enerji ile Norveç'te iki iskele arasında sefer yapacak. Her iki iskeledeki şarj istasyonlarında tekrar enerji depolayacak ve bu enerji güvenli bir şekilde karşı kıyıya geçmesine yetecek ve gemideki diğer elektrik yüklerini de karşılayacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.