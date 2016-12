Yurtdışından cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve radyo alacaklar dikkat!

Kurulu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek televizyon , radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlarla bunların dışında kalan ve radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri belirlendi.Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80 euro, bilgisayar ve tabletlerde 10 euro, radyolarda 1-2 euro, videolarda 18 euro, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7 euro, birleşik cihazlarda 1-21 euro, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 euro, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 euro, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 euro olarak uygulanacak.Söz konusu cihazlar için bir defaya mahsus tahsil edilecek bandrol ücretleri şöyle:51 ekrana kadar (51 dahil) 10 euro51-67 ekran arası (67 dahil) 16 euro67-85 ekran (85 dahil) 22 euro85-116 ekran (116 dahil) 34 euro116-148 ekran arası (148 dahil) 40 euro148 ekrandan yukarısı 80 euroOto televizyonu 8 euroCep tipi radyo alıcıları 1 euroSaatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar, radyolu vantilatörler 1euroOto radyo alıcıları 1 euroTaşınabilir radyo alıcıları 2 euroVideolar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 euroRadyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan Set Üstü Kutusu (Set Top Box) cihazları ile her türlü uydu alıcı cihazı 7 euroa) Televizyon ağırlıklı bileşik cihazlarTelevizyon-Radyo 9 euroTelevizyon-Radyo-Teyp 13 euroTelevizyon-Video 19 euroTelevizyon-Radyo-Video 21 eurob) Radyo Ağırlıklı Birleşik CihazlarCep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 euroTaşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 euroTaşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3 euroOto radyo-kasetçalar 3 euroOto radyo-kompakdiskçalar 4 euroTaşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 euroRadyo-kasetçalar 5 euroRadyo-kompakdiskçalar 7 euroRadyo-pikap 7 euroRadyo-kasetçalar-pikap 14 euroRadyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 euroRadyo-kasetçalar-kompakdiskçalar 18 euroCep tipi radyolu Mp3 ve Mp4 çalar ve benzerleri 2 euroRadyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 euroRadyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 euroRadyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 euroTaşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 euroCep telefonları (Dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler) 20 euroBilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar 10 euroBu cihazların dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar 18 euro