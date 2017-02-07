banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87017
ALTIN
146.858
DOLAR
3.7083
STERLIN
4.5893
EURO
3.9581
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
07 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
07 Şubat Günlük Burç Yorumu
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Şubat 2017 Alanya -...
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...

Yunanistan'daki darbeci askerlerin kaçış planı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, kaçtıkları Yunanistan tarafından iade edilmemelerine karar verilen 8 darbeci askerin, darbe başarısız olunca ilk olarak Rusya, ardından Ukrayna'ya gitmek istedikleri ancak iade ihtimalini dikkate alarak, en son Yunanistan'a kaçmaya karar verdikleri belirtildi

Yunanistan'daki darbeci askerlerin kaçış planı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, kaçtıkları Yunanistan tarafından iade edilmemelerine karar verilen 8 darbeci askerin, darbe başarısız olunca ilk olarak Rusya, ardından Ukrayna'ya gitmek istedikleri ancak iade ihtimalini dikkate alarak, en son Yunanistan'a kaçmaya karar verdikleri belirtildi

07 Şubat 2017 Salı 12:11
Yunanistan'daki darbeci askerlerin kaçış planı
banner404

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılarak, yeniden hazırlanan iade dosyasında, darbeci askerlerin kaçış planları ortaya çıktı.


İade dosyasında yer alan ifade ve tespitlere göre, darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından 8 darbeci askerin 2 adet Skorsky ve 1 adet UH-1 tipi helikopteri 66. Zırhlı Mekanize Tugayı'na getirip bıraktıktan sonra, 12 kişiyle birlikte bindikleri Skorsky S70 helikopterle ilk olarak Riva'da bir araziye indikleri, burada bir süre telefon görüşmesi yapan darbecilerin, daha sonra kaçma planı yapmaya başladıkları ancak 4 askerin bu plana karşı çıktığı belirtildi.

Dosyada yer alan ve kaçma planına karşı çıkan 4 askerin ifadesinde, 8 darbeci askerin kendilerine, "Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu" dediği kaydedildi. İfadelere göre, 8 darbeci askerin kaçma planı yaparken önce Rusya'yı düşündükleri, ancak Türkiye ile son zamanlarda arasının iyi olması nedeniyle vazgeçerek Ukrayna'yı konuştukları, burada da iç karışıklık olduğu için teslim edilme endişesiyle buradan da vazgeçtikleri, son olarak 8 darbeci askerin Yunanistan'a gitmeye karar verdiği ve kendilerini burada bıraktıklarını söyledikleri aktarıldı.

İade dosyasında, Sinyal Baz İstasyonu verilerine göre 8 darbeci askerin 16 Temmuz günü saat 10.40'da Riva'dan havalanarak, Sarıyer, Çatalca ve Tekirdağ üzerinden Yunanistan'ın Alexandruupoli şehrine iniş yaptıkları tespitine yer verildi. Haklarında, "Darbeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Yağma" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen dosyada şüphelilerin, Yunanistan'da yaptıkları savunmalarında darbe girişiminde yaralı taşımak için uçtuklarını söyledikleri hatırlatılarak, "Söz konusu helikopterlerin ambulans tip helikopterlerden olmadığı" belirtildi. İade dosyasında, yine şüphelilerin 15 Temmuz akşamı ve gecesi, HTS ve Sinyal Baz İstasyonu kayıtlarında Samandıra Hava Üssü'nden kalkış yaptıkları ve İstanbul'daki önemli noktalara askeri ve lojistik destek sağladıkları belirtildi. Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başında yer alan şüpheliler Kurmay Albay Ali Aktürk ile Kurmay Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 4 askerin cep telefonuyla karşılıklık görüşmelerinin HTS kayıtları da dosyada yer aldı. Dosyada, şüphelilere atfedilen suçlamanın, siyasi ya da askeri olmadığı vurgulanarak, Avrupa Sözleşmesi'nin ilgili maddesine atıf yapılarak, "Bir devlet reisinin veya aile efradından birisinin hayatına kastın siyasi bir suç sayılamayacağı düzenlenmiştir" denildi. Adli yardımlaşma talebinin dayanağı olan sözleşmelerden örneklerin de eklendiği dosyada, "Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukumuzda ön görülen tüm yasal haklara sahiptirler." denildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YunanistanDarbeciDarbeci AskerlerRusyaAvrupaTemmuzSarıyerÇatalcaUkraynaMarmarisTekirdağİstanbulSamandıra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak kazıcılara suçüstü
Kaçak kazıcılara suçüstü
Sağlık için pedallayacaklar
Sağlık için pedallayacaklar
Taksi şoförü, kendisini kalbinden bıçaklayan kişiyi cep telefonuyla çekti
Taksi şoförü, kendisini kalbinden bıçaklayan kişiyi cep telefonuyla çekti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals