Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski öğretim üyesi tutuklandı

İSTANBUL 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkardığı eski İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Erol Önen, eczacı eşi eşi Tuğba, oğulları 11 yaşındaki A.K.Ö. ile 8 yaşındaki İ.Ö.'yü, G.A.'nın kullandığı otomobilde Edirne'nin Meriç ilçesinde geçen cumartesi günü Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı. Erol Önen ve eşinin üzerinden sahte kimlikler çıktı. Çiftin çocukları İstanbul'dan gelen yakınlarına teslim edildi. Jandarma tarafından Uzunköprü İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerden Yrd.Doç.Dr. Erol Önen ile otomobili kullanan G.A., Emniyet'teki soruşturmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



PARALEL YÖK'Ü KURANLAR ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hazırlayıp İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede açığa alınan 45 Profesörden, FETÖ'nün Paralel YÖK' kurup İstanbul Üniversitesini hain planla ele geçirmek isteyen 12'si tutuklu 5 firari akademisyenler arasında Yrd.Doç.Dr. Erol Önen'in de adı geçiyor. Örgütün tüm üniversitelerde kurduğu 'Paralel YÖK'ün İstanbul Üniversitesi'nde Önen'in görevi örgüt üyelerini sınavlarda kolaylık sağlayıp akademik alanda yükselmelerini sağlamak. Yrd.Doç.Dr. Önen'in ayrıca Bank Asya'da yüklü miktarda parasının olduğu belirtildi.

ÜZERİNDEN DÖVİZ VE SAHTE PASAPORT ÇIKTI

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp tutuklanan İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen'in üzerinden 11 bin 400 euro, 350 dolar, 4 yeşil pasaport, 3 bilgisayar, 4 cep telefonu, 3 harici bellek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yrd. Doç. Dr. Erol Önen'in eşi Tuğba Önen, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SINIRDA 2 ÖĞRETMEN DAHA YAKALANDI

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan öğretmenler 38 yaşındaki Recep Bayram, 28 yaşındaki Hüseyin Şanlıtürk ve yanlarında bulunan 32 yaşındaki Mehmet Deniz Durmuş, Yunanistan'a kaçmak istedikleri sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.