Yücel:'Halk Türel'in yaptıklarını unutmaz'

Haber :Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gaye Coşkun’un hazırlayıp sunduğu Haberin Manşeti programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Yücel’in katıldığı Haberin Manşeti programı izlenme rekoru kırdı. Karasal erişim ve Kanal A Web TV’nin yanı sıra, Kanal A ve Başkan Yücel’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programa yaklaşık 110 binin üzerinde erişim sağlandı. Ayrıca 1.300’ün üzerinde de yorum, soru, görüş ve öneri bildirimi yapıldı. İşte, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in önemli açıklamalarından satırbaşları.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA 250 BİN KİŞİYE ULAŞTIK

"Alanya Belediye Tiyatrosu çok önemli bir noktaya geldi. Artık Alanya’da bir tiyatro kültürü oluşmaya başladı. 2016 yılında belediye tiyatromuzun oyunlarını 28 bin kişi izledi. 3 yılda ise köy tiyatroları, çocuk tiyatroları ve çeşitli etkinliklerle 250 bin kişiye ulaştık. Alanya Tiyatrosu birçok dalda ödül aldı ve artık sadece Alanya’da değil, Ankara, Mersin, Adana, Manavgat gibi şehir dışında birçok ilde gösterimler yapıyor.

BEDESTEN ÇARŞISINI AYAĞA KALDIRIYORUZ

Sadece tiyatro ve sanata değil, kültürel varlıklarımızı da korumaya ve yaşatmaya çok önem veriyoruz. Yıllardan beri atıl durumda durumda bulunan Bedesten’in bu yıl tahsisleri ve kiralaması gerçekleşti. Şu anda proje tadilatını yapıyoruz. İç Kale'de, yaşanabilir bir Selçuklu mirasını Alanya’mıza kazandıracağız. Göreceksiniz ki teleferiğin de gelmesiyle Bedesten Kale’yi canlı tutacak ve Kale’ye gelen herkes burayı ziyaret etmeden gitmeyecek. Projelendirdik. Kültür Varlıkları'nda onayda. Onaylanır onaylanmaz ihaleye çıkıp bu yazın ortasına yetiştirmeye çalışacağız.

DEMİRTAŞ AVCI KÖŞKÜ’NÜN PROJESİ ONAYLANDI

Alan Başkanlığı'nın olduğu yerin yeniden restorasyonu yapılıyor, yeni binalar kazandırılıyor. Demirtaş Avcı Köşkü projesinin Kültür Varlıkları'ndan onayı çıktı. Yakında ihalesini yapacağız. Orayı kazandıracağız, Medreseleri Alanya’mıza kazandıracağız. Türkiye’de tek olan Mutfak Mirası projemizi, yemek kültürümüzü yaşatabilmek için çarşı içinde iki eski Alanya evini restore edip Alanyamıza kazandıracağız. Türkiye’de tek olan Mutfak Mirası projemizi, yemek kültürümüzü burada yaşatacağız.

MEGA PROJELERE İMZA ATTIK

Göreve geldiğimizde kırsaldaki bazı bölgeler çok geri kaldığından kırsaldan bir hamle yaparak, beldelere ve merkeze doğru bir planlama yaptık. Merkeze yapacağımız yatırımlar büyük yatırımlar, mega projeler. Planlanması, projelendirmesi ve ihale süreci zaman isteyen işler. Mega projeler olduğu için bir yıldır mega projelere imza atmaya başladık ve devamı gelecek.

TÜRKİYENİN EN İYİ GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ YAPACAĞIZ

Bu şehrin belediye başkanı olarak, 79 milletin yaşadığı, 81 vilayetten göç alan, sivil toplum örgütlerinin olduğu, iki üniversitenin olduğu, 6-7 özel okulun, 180 bin öğrencinin olduğu, lokal nüfusunun 400 binin altına hiç düşmediği bir yerde bu kültür merkezini Alanya'mıza yakıştıramıyorum. Ben şunu iddia ediyorum. En geç 1.5 yıl sonra hukuki bir süreç olmazsa eski şantiye binasının olduğu yere, Türkiye’nin en güzel, en uygulanabilir projesini, kütüphanesinden, kongre merkezine kadar, tiyatro salonlarından, yörük müzesine kadar olabilecek her şeyin olduğu Türkiye’nin en iyi Kültür Merkezi’ni yapacağız.

2018 YILINDA UNESCO’YA TEKRAR ADAYIZ

Şu anda biz iki defa Alanya Kalesi Unesco’ya talip olduk. Geçen yıl tekrar veriyorduk ancak ülkemizden de başvuran iki yer olduğu için, girme şansımız az olduğu için olmadı. Biz 2018’i bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda bize çok destek oluyor. Kendisiyle bu konuda bizzat kendim görüşüyorum. Alan Başkanlığı ile bu konuda profesyonel kişilerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benden önceki belediye başkanı arkadaşımız da çok emek verdi. Biz de çok mesafe katettik. Ben inanıyorum. Şu ana kadar negatif durum yok. 2018’in aday listesine Alanya’yı dahil ettireceğiz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BÜTÇESİ 10 MİLYON TL’YE ÇIKACAK

Bizden önce sosyal yardımlaşma ile ilgili bir bütçe yoktu. Biz, İçişleri Bakanlığı’ndan 2014 yılında bütçe oluşturup Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Geçen yıl bütçesi 1,5 milyon TL idi. Bu yıl 3,5 milyon TL. Gelecek yıl 6 milyon TL’ye, öbür yıl 10 milyon TL’ye çıkarmayı stratejik plana koyduk. Belediyemize yapılan yardım ve hibeleri de Sosyal Yardımlara aktararak bütçesini daha da arttırmayı planlıyoruz. Çünkü bu ekonomik krizde vatandaşlarımızın neler çektiğini biliyoruz. Bu bütçeyi en fazla eğitime harcıyoruz. 1300 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Maddi durumu iyi olmayanlara Destek Kart veriyoruz. Herkese de yetişmeye çalışıyoruz. En çok da engelli vatandaşlarımıza. 1900 engelli vatandaşımız sürekli olarak bizden destek alıyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerini asla geri çevirmedik.

EĞİTİME DESTEĞİMİZ YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİNİN KATBEKAT ÜSTÜNDE

Alanya Belediyesi öyle bir duruma geldi ki kendi yapması gerekenlerin dışında eğitim yatırımları ile çağ atlattı. Alanya Belediyesi olarak artık okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, kreşler yaptıran bir belediyeyiz. Payallar’a okul yaptırıyoruz maliyeti 6 milyon TL’yi geçiyor. Şu an sıvası yapılıyor. Mahmutlar-Kestel’e yeni bir okul yaptırıyoruz maliyeti 4 milyon TL, Oba Kız Yurdu 5 yıldızlı otel konforunda. Yapımı 5- 5.5 milyon TL’yi buldu. Kuzey Alanya’ya 250-300 kapasiteli kreş yaptıracağız. Projesi hazır. Kargası hazır. Yaz ortasında inşaatı başlayacağız. Aynı zamanda Milli Eğitim'e bağlı 44 okulun tamamının çevre düzenlemesini yaptık. 87 okulun da bir şekilde çevre tadilatını yaptık. Alanya merkezde Hayate’de ne yaptıysak kırsaldaki Tırılar'a da aynısını yaptık. Sadece Tırılar'a 265 bin TL harcayarak voleybol sahasıyla, basketbol sahasıyla, parkesiyle, her şeyiyle dört dörtlük bir çevre düzenlemesi yaptık.

TEMİZLİK İŞLERİMİZDE AKILCI ÇÖZÜMLERLE TASARRUF EDİYORUZ

2015 yılında şehrin temizliğine 28 milyon TL para harcadık. 68 olan araç sayımızı 110’a çıkardık. Araçlar Büyükşehir’e geçtiğinde ilk hafta Pazar yerini yıkayacak aracımız yoktu. Şimdi 11, 12 arasöz var. Çöp taksiden, süpürge aracına kadar teknolojide ne varsa, insanlara faydalı ne varsa hepsini uygulamaya çalıştık. Prestij Caddesi’ni görüyorsunuz, çöp kutularını yerin altına aldık. Gün gelecek şehrin tamamını yeraltına alacağız. Ambalaj atıklarının toplama ayrıştırmasından dolayı senede 1,1.5 milyon zarar ediyorduk. Şimdi özelleştirdik, firma 6.5 milyon TL harcama yapıyor. Bu para da belediyemizin kasasında kalıyor. Doğu ve Batıya kurduğumuz Çöp Aktarma Terfi Merkezlerini 3 milyona kurduk, bu uygulamayla 1 yılda 6 milyon tasarruf ettik. 2018 28 milyon harcadık, 2016’da 19 milyon TL. 500 olan Temizlik İşleri personelini 370’lere düşürdük. Daha az maliyetle daha çok ve daha kaliteli iş yapıyoruz.

MECLİSİMİZLE UYUMLUYUZ

Meclisle uyumluyuz. Çoğu gündem maddeleri oy birliği ile geçiyor. Elde edilen başarı benim başarım değil, bu meclisin başarısıdır. Meclis karar alır, biz ve ekibimiz uygular. Dürüstüz, samimiyiz ve bir de hizmet aşkımız var. Samimiyet her şeyi çözüyor. Dürüst bir şekilde her şeyi meclis üyelerimize ifade ediyoruz. Ben yaptım oldu bitti değil. Her meclis öncesi parti gruplarını ararım. Her zaman sosyal mutabakattan yanayım.

BİLİMSEL VERİLERLE, ANKETLERLE, İSTİŞARE EDEREK ÇALIŞIYORUZ

İyi bir taşra siyasetçisiyim, yeri geldiğinde gündemi değiştirecek, tiribüne oynayacak yeteneğim vardır. Ancak yapmıyoruz. Çünkü sadece taşra siyaseti ile ve tiribüne oynamakla metropol bir şehri yönetemezsin. Hem istişare ediyorum, hem danışmanlarımızla, hem pr şirketleri ile çalışıyorum, hem paramızı gereken yerlere harcıyoruz, kamuoyu anketleri ve bilimsel verilerle çalışıyoruz, hem de yapacağımız işleri, projeleri samimi bir şekilde tüm gruplarla konuşuyorum.

2017’in 7. AYINDAN İTİBAREN ELEKTRİĞE PARA ÖDEMEYECEĞİZ

Güneş Enerji Santrali Projemizi 2 yıldır planlamasını yaptıktan sonra ihale ettik. KDV’lerle ilgili yönetmelik değişince tasarruf etmek için ihaleyi iptal edip 2. ihaleye çıktık. Bu 5-6 aylık bir süreç aldı. Şimdi Toslak’da 96 dönümlük arazide çalışmalar sürüyor. Şu an 3 megavatlık üretim için çalışmalar yapılıyor. Bizim izinlerimiz 6 megavatlık. Kamu kurumları arasında en büyük proje. Daha sonra 6 milyon TL daha yatırım yaparak belediyemizin tüm elektrik ihtiyacımızı karşılayacak seviyeye çıkaracağız. Aylık 250-350 bin arası elektrik faturası ödüyoruz. 2017 yılının 7. Ayından itibaren kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz ve artık elektriğe para ödemeyeceğiz.

GÜNEY, KONAKLI VE MAHMUTLAR’A DÜĞÜN SALONU YAPACAĞIZ

Toslak ve Kestel Düğün Salonlarını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Demirtaş Mahallemizde inşaat çalışmaları sürüyor. Bu yazın ortalarında bitirip, Demirtaş merkez ve civar mahallelerin hizmetine sunacağız. Doğu’ya yaptık. Batı’ya da Güney Mahallemize, 10 mahallenin ortak kullanacağı bir düğün salonu yapımına başladık. Harfiyat çalışmaları sürüyor. Projesi hazırlanıyor. Güney’den sonra Konaklı ve Mahmutlar Mahallelerimize düğün salonu yapacağız.

GELECEK YIL PARKSIZ KIRSAL MAHALLE KALMAYACAK

Bu yıl 28 tane daha parkın ihalesini tamamlayacağız. İlk etapta 18 parkı ihale edeceğiz. Ardından 10 tane daha yapacağız. Bu yıl 28 parkı bu sene köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde hizmete açacağız. Gelecek yıl parksız, oyun grubu olmayan kırsal mahalle kalmayacak. Tüm parklarımızı da engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak yapıyoruz.

ENGELSİZ YAŞAMLA İLGİLİ HİZMETLERİMİZ AVRUPA STANDARTLARIMIZIN ÜZERİNDE

Engelsiz yaşamla ilgili Türkiye çapında, Avrupa standartlarının üzerinde hizmet veriyoruz. Engelsiz Kent Yönetmeliğimizle, imar yaparken, ruhsat verirken, engelsiz tuvaleti olmayan hatta masası sandalyesi olmayana bile ruhsat vermiyoruz. Yaptığımız her işin, her hizmettin engelli bireylerimizin kullanımına uygun olmasını önemsiyoruz. Konaklı’dan engelli sandalyesi ile çıkan bir vatandaşımız, Konaklı’da şarj eder, Damlataş’ta şarj eder, merkezde eder, Başkanlar Parkı’nda eder, Mahmutlar’da eder. Engelli bir vatandaşımız 70 km sahil bandında hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşabilir.

PRESTİJ CADDELERİNİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ

Alaiye Caddesi’ne ilk kez uyguladığımız Prestij Caddesi’nin sayısını arttıracağız. Stad, Nazmi Reisoğlu ve Kızlarpınarı Caddesi’ni de prestij caddesi olarak düzenleyeceğiz. Mahmutlar’da Atatürk Caddesi’ni prestij caddesi yapacağız. Diğer mahallelerimize de prestij caddesi kazandıracağız.

ŞEHRİN TAMAMINI BİSİKLET YOLU AĞI İLE ÇEVİRECEĞİZ

Prestij Caddesi’nde ilk kez bisiklet yolunu uygulamaya koyduk. Uygulandı ve kullanabilirliğini hep birlikte göreceğiz. Üniversite ile akademisyenlerle çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki tüm yollarda bisiklet yolu olacak. Alanya’nın tümünü bisiklet ağı ile çevireceğiz. 1 yılda çalışmalarımızı bitirip, insanlarımızın bisikleti ile trafiğe takılmadan, spor yaparak, ekonomik olarak şehrin her yerini gezebileceğini herkese göstereceğiz.

İSKELE’YE YENİ SİSTEM GELİYOR

İskele Bölgesi’nde yatçılarla ilgili bir yönetmelik hazırladık. 2 tane kooperatif var, 3-4 aydır onlarla ciddi bir çalışma yapıyoruz. Artık onlar da farkında, biz de farkındayız. Burada bir uygulama yapacağız. Yatçıları havuz sistemi gibi bir sistemle sıraya koyacağız. Bu sene mart- nisan ayında uygulamaya geçeceğiz. Kaymakamımızla görüşüp, bu uygulamanın devamı ve sürdürülebilmesi için kendisinden destek isteyeceğim. Bu şekilde havuz sistemine geçirmeye çalışacağım. Esnaflar artık çığırtkanlık gibi faaliyetleri yapamayacaklar. Bu sistemi oraya oturtacağım.

CUMA PAZARINDA DAVA SONUÇLANDI, 2 KATLI KAPALI PAZAR YAPILACAK

Salı Pazarı’nın projesi hazır. İhaleye çıktık. Avsallar’da bir yer var, kapalı pazar alanı var. Yakında ihaleye çıkacak. Cuma Pazarı’nda 28 yıldır devam eden dava geçen yıl belediyemiz lehine sonuçlandı. Artık belediyemizin tapulu malı oldu. Burası ile ilgili bir projemiz var. Grup başkanları ve meclis üyelerimizle de konuyu paylaştım. 2 katlı Pazar yeri yapacağız. Burada yerin altına 2-3 kat inip otopark sorununu çözeceğiz. Hem de 2 kat Pazar yerinin en üstüne sosyal alanları oluşturacağız. Yanındaki binayı da Pazar yeri ile entegre yapmak zorundayız.. Şehrin ortasında Pazar mı olur diyebilir halkımız ama buraya başka bir şey yapamıyoruz. Hem imarda burası Pazar alanı olarak işlenmiş, hem de tapuda Pazar yeri şerhi konulmuş.

ÖNCELİĞİMİZ ALANYA’YA BİR MEYDAN KAZANDIRMAK

Bizim birinci önceliğimiz belediye hizmet binası değil. Birinci önceliğimiz meydan. Şehirler meydanları ile bilinir ve anılır. Bunun için de Alanya’nın acilen bir meydana ihtiyacı var. Biz de yaklaşık 2 yıldır proje aşamasında. Biz, en iyi, en güzel, insanların Alanya’ya bir daha geleyim bu meydanı bir daha göreyim diyebileceği bir meydan projesi için çalışıyoruz. Bunu oluştururken de Alanya Belediye Binasının taşınması gerekiyor. O bölgenin trafik akışını da rahatlatmak istiyoruz. Alanya’ya yakışan, Alanya halkının seveceği, beğeneceği, gezip dinlenebileceği dünyanın en güzel meydanını Alanya’ya kazandıracağız.

AKILLI BELEDİYE HİZMET BİNASI MART’TA TEKRAR İHALE EDİLECEK

Yeni hizmet binasının yeri ile ilgili eleştiri aldığımız oluyor. Buraya belediye binası olur mu diyorlar. 15 bin metrakeyi yakalayabilecek bir alan. Alanya’da 10 bin metrekarenin üzerinde merkezde doğuyla batıyla entegre olabilecek bir lokasyon gösterin, üretin diyorum ama üretilmiyor. Söylenildiği gibi orada bir trafik yoğunluğunun oluşacağını zannetmiyorum. Şu an tekrar ihalede. Önceden ihale yapmıştık. Ancak yapımcı firma dolar ve euronun artmasından dolayı üstesinden kalkamayacağını belirterek teminatını yaktı. Mart ayı içerisinde tekrar ihaleye çıkaracağız. Önceki ihale 20 aylıktı. Kaybettiğimiz zamanı kapatmak için bu ihaleyi 16 ayda tamamlanacak şekilde yapacağız. İhale biter bitmez çalışmalara başlayacağız. Kaynaklarımızın yarısı mevcut, yarısını da zamanla tamamlayacağız. Akıllı belediye yapacağız. Bina maliyetinin çoğunu projede bulunan zayıf akım ve elektronik kısmı tutuyor.

DEVLETTE VE KURUMLARDA SÜREKLİLİK OLMASI GEREKİR

90’lı ve 2000’li yılları tüm Alanya halkı çok iyi biliyor. Bizler de biliyor. Belediye başkanlığımda 13. Yıl. Hatalarımız doğrularımız tartışılır. O yıllardaki Alanya’nın durumunu bu arkadaşlarımız da biliyor. Merkezi ALTİD işletiyor. Keşke ben karışmasam da hep ALTİD işletse. Biz Parasında değiliz. Burası güvenli, huzurlu ve turizmden ekmek yiyen bir şehir. Bunu da hizmet kalitesinin en yüksek olması, güvenli olması, huzurlu bir şehir olması, yani buraların huzur ve güvenle işletilmesi için istiyoruz. Merkezdeki düzeni değiştirsem ben değiştirirdim. Kurulu düzeni değiştirmedik ve aynen devam ettirdik. 2014 yılındaki Büyükşehir Yasası’ndan sonra beldelerdeki büfeler yasa gereği bize kaldı. Ama ne hikmetse 4-5 ay sonra Antalya Valiliği paylaşım komisyonunda beldelerdeki büfeler Büyükşehir’e devredildi. Dava açtım, kazandım. Ne hikmetse, 1 ay sonra Valilik, komisyon kararı ile tekrar Büyükşehir’e verdi. Sahilin temizliği, bakımı, güvenliğini biz yapıyoruz. Biz fikrimizi söyledik. Bu büfeleri ALTİD sağlıklı bir şekilde işletiyor. Kamuoyu görüşü de bu doğrultuda. ALTİD’in başında bugün birileri olur, yarın başkası olur. Alanya Belediyesi’nin başında bugün Adem olur yarın başkası olur. Buralar kurumsal yerlerdir, ne şekilde kuruldu ise öyle devam eder. Devlette süreklilik vardır. Biz bunların hesabındayız.

BU İŞLER MAKAS GİBİ KESİLMEZ

Bugün ben varım, yarın başkası olur ancak bugün Adem var diye bu işler makas gibi kesilmez. Yarın başkası olacak diye bu işler makas gibi kesilmez. Bu işleri yapamıyorsa şahısları değiştirirsin. Benim derdim, denizi hiç görmemiş insanların sahil büfesi işletmeye, veya belediyeye gelip de Mahmutları soruyorsa, Obayı soruyorsa, aldığı büfenin yerini bile bilmiyorsa, ve bu adamlar bu işi yapmaya kalkıyorsa benim isyanım bunadır.

HALK OTOBÜSLERİ KONUSUNDA SÖZLERİM ÇARPITILDI

Halk otobüsleri konusunda benim sözlerimin çarpıtıldığının herkes farkında. Bizim yönetim şeklimizi herkes bilir. Biz sadece belirli bir gurubun belediye başkanı değiliz. Biz herkesin belediye başkanıyız. Ben bu şehirde, dili, dini, ırkı ne olursa olsun farklı kültürlerden insanlarla yaşamaktan mutluyum.

Biz Osmanlının torunlarız. Fatih Sultan Mehmet’in ilk fermanın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de aynı bilinç ve ideolojide yaşıyoruz. Ben otobüs satışları konusunda turizme zarar vereceğini konusunda kaygılarım var.

GÜNEY KENDİ SÖYLEDİKLERİNE KATILIYORSA HİÇBİRŞEY SÖYLEMEYECEĞİM

Lafın nereden nereye geldiğinin herkes farkında. Kooperatif başkanı da aynısını söylüyor. Oda başkanı da aynısını söylüyor. Halk da aynısını söylüyor, ben de aynısını söylüyorum. Demek ki doğru birdir. Sözlerim çarpıtıldı. Sayın Güney, değerli arkadaşım, kendisine her zaman saygım var. Arkadaşımızdır, dostumuzdur, Şehre bir şeyler vermek için çalışıyor. Allah yolunu açık etsin. Söylediği şeylere kendisi katılıyorsa, hiçbirşey söylemiycem.

BU HALK KIŞI NASIL GEÇİRDİĞİNİ BİLİR, YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ

Biz mecliste de diğer guruplarla da paylaştık bu konuyu. Hepsinin de ortak kanaatı budur. Ben de meclis başkanı olarak bu açıklamayı yaptım. Aynı açıklamayı yüz defa, bin defa, milyon defa sorsalar yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bu halk kışı nasıl geçirdiğini bilir, yediği ayazı da unutmaz.

65 OTOBÜSTEN 9’U SATILMIŞ

Ben elimdeki belgeye dayanarak bunları söyledim. İşte belgesi. Kooperatiften aldığım belge. 65 tane araçtan 7 tam, 2 yarım 9 tane araç satılmış. 1 kişi 3 araç almış. Alan kişi sokağı bilsin, caddeyi bilsin, bu bölgeyi bilsin, Alanya’da 10 yıl ikamet etsin, kültürel değerlerimizi bilsin. Çünkü burası turizm gözbebeği. Burada taşımacılık yapan taksiciler, otobüsçüler kaliteli bir hizmet versin. Söylemek istediğim bu ve bunu da söylemeye devam edeceğim. Bu aracı satan arkadaşlara da teessüf ediyorum. Halk otobüsü arkadaşlara da satmamaları konusunda rica ediyorum. Biz desteğimizi veririz. Boş konuşmam, belgesiz konuşmam, net konuşurum. Büyükşehir’e önergeyi ben verdim. Alanya Belediyesi’nin, Kestel Belediyesi’nin, bu ve buna benzer birçok belediyenin bu şekilde kararları var. Siyasi şov derdinde değilim. Sadece şehirde huzur istiyorum. Alanyaspora verebilir. Alanyaspor’a verilse de zaten kendisi işletecek hali yoktur. O da bir kuruma veya herhangi birine devredecek. Biz şehrimizi de Alanyasporu da çok seviyoruz. Alanyaspor şehrimizin sembolü. Alanyaspor’un nasıl otoparklardan başka yerlerden gelirleri varsa buradan da gelirleri olsun. Alanyapor başkanı ve yönetimi ile de görüştüm. Onlar burayı işletme peşinde değil, kulübe bir gelir kazandırma peşinde.

YATIRIM BÜTÇESİ EN BÜYÜK İLÇE BELEDİYESİYİZ

Yemeyiz, içmeyiz, işçimizin, memurumuzun, çalışanımızın alınterini öderiz. Personel maaşlarında sorun yok. Alanya Belediyesi’nin borcu var. Önceden de vardı, şimdi de var, bundan sonra da olacaktır. Şimdiye kadar 1 kuruş kredi kullanmadık. Kendi öz kaynaklarımızı kullandık. Kaynağını üretmeden yatırıma girmeyiz. Esas sıkıntımız belediye olarak alacaklarımızı ekonomik krizden dolayı alamamak. Darbeden sonra ülkemiz de, şehrimiz de, biz de ekonomik krizden etkilendik. Ancak ekonomik krize rağmen belediye bütçemiz %30 büyüdü, yatırım bütçemiz %35 arttı.

TELEFERİK ALANYA’NIN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRACAK

Teleferik Alanya’nın 30-40 yıllık özlemi olan, her belediye başkanının yapmak istediği, şehrin marka değerini arttıracak bir proje idi. Alanya’ya Bu döneme kadar emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de son 2 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk. Bu döneme nasip oldu. En geç 1 Mayısta çalışır hale gelecek, denemesi yapılacak. En geç 1 Haziran’da işletmeye açılacak. Bu yaz Alanya halkı teleferiğe binecek. 17 kabinle saatte 1130 kişi taşıyacak. Alanya değer katacak, iyi bir yatırım. Hem taşıma hem de seyirlik olarak güzel bir proje olacak.

MHP’DE MUTLUYUM

Alanya Belediyesi ilk defa bu kadar şeffaf, ilk defa bu kadar siyasetten uzak. MHP mensubu ve MHP’den başkan olmaktan dolayı mutluyum. Partimin vizyonu, misyonu doğrultusunda çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Siyasi partilerle, siyaset üstü kişilerle hepsiyle diyalogumuz çok iyi. Biz insanlara siyasi bakmıyoruz, biz hizmet adamıyız. Benim Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Alanya’ya geldiğinde herkesin huzurunda artık rozeti çıkardığımı ve herkesin başkanı olduğumuzu söyledi. Herkesin başkanıyım, MHP’de devam edeceğim.

YEREL YÖNETİCİLİĞİ VE İNSANLARA HİZMET ETMEYİ SEVİYORUM

Niye 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz diye sorsanız, çünkü Belediye Başkanlığını seviyorum, en iyi yaptığım iş. İşimi severek yapıyorum. Herşeyden önemlisi de ülkemi çok seviyorum, milletimi çok seviyorum, bölgemi, Alanya’yı çok seviyorum. İnsanlara hizmet etmeyi bir başka seviyorum. Alanya’da güzel şeyler oluyor. Herşey daha da güzel olacak. Bütün insanların gülmesi, bütün insanların mutlu olması, gülen insan sayısının katlanarak kitleler haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."